Битва рейтингов. Когда Банковая сделает из Тимошенко «хромую утку»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Согласно данным актуальных социологических исследований украинское общество волнуют три глобальные темы - это война с Россией, коррупция среди чиновников и материальное положение обычных граждан. Собственно, вокруг данного тематического трио можно будет наблюдать большинство всевозможных спекуляций в той или иной их интерпретации уже во время периода летних отпусков. И это станет своеобразным разогревом на осень, когда с началом нового политического сезона фактически стартует активная предвыборная кампания всех ведущих игроков. Но еще перед реальным стартом они продолжат перманентно меряться своими рейтинговыми показателями, что также является отдельным темником для нынешних горячих споров, который сейчас со всех сторон планомерно навязывается широкому кругу избирателей.

Рейтинговый ажиотаж

В принципе сама по себе лихорадка с рейтингами электоральной популярности политиков и их партий, переходящая в настоящие социологические войны, - традиционное явление в предвыборный период для любой демократической страны. Данный признак, а также тот факт, что в Украине грядущий победитель избирательной гонки заранее неизвестен, зато присутствует настоящая политическая конкуренция, более всего роднит нас со всем цивилизованным миром, и это не может не радовать.

К тому же совершенно естественно, когда политтехнологи для продвижения своих клиентов используют именно подходящие замеры общественного мнения. Впрочем, особенностью текущей ситуации с последними соцопросами стала тотальная шумиха вокруг утраты Петром Порошенко уже не первого, а даже второго места в рейтингах. Например, КМИС недавно разместил его на четвертой позиции (после Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Олега Ляшко), а социологическая группа "Рейтинг" заставила действующего президента делить "бронзу" вместе с Юрием Бойко и Святославом Вакарчуком. И только "Социс" вручил Порошенко "серебро", правда, позволив тому оторваться от Гриценко лишь на 0,2%.

Конечно, буквально все ведущие социологи утверждают, что глава государства продолжает оставаться в группе из нескольких претендентов на выход во второй тур, которых отделяет друг от друга разница в рамках статистической погрешности, да и до нынешней обладательницы рейтингового "золота" Тимошенко - рукой подать. Но что реально противопоставить тезису "Порошенко - "хромая утка", Банковая пока не нашла. А тем временем раскрутка этого месседжа, уже прошедшего быструю эволюцию из просто гипотезы в своеобразную аксиому, взята на вооружение практически всеми без исключения президентскими оппонентами.

Страсти по топ-коррупции

Вторая ахиллесова пята власти, по которой безостановочно бьют любые ее визави, - это отсутствие показательной результативности в антикоррупционной политике. И тут давно в ход идет весьма популярный в народе лозунг: результатов нет исключительно потому, что сами топ-чиновники эту коррупцию и крышуют. Теперь же он, по всей видимости, будет дополнен новой страшилкой, тему которой поначалу развивал Михеил Саакашвили, как только оказался в Голландии, но сейчас эта идея может перейти в пользование кому-то более влиятельному и рейтинговому в украинском политикуме.

Речь идет о том, что на коллективном Западе, устав наблюдать за тем, как у нас имитируют борьбу с коррупцией, якобы решили составить нечто подобное "списку Магнитского". Только попадать под персональные санкции будут уже не нарушители прав человека, как в случае с российскими клерками и реально действующим "актом Магнитского", а фигуранты коррупционных скандалов среди украинских власть имущих, но не явно, а тайно. Более того, согласно готовящимся информационным вбросам на заданную тему, основанием для таких непубличных порок станут "секретные" фрагменты "пленок Онищенко", которые, мол, уже переданы кому следует в "Вашингтонский обком".

Надо признать, что эта страшилка, несмотря на всю свою излишнюю конспирологичность, уже реально напугала многих наших политиков и чиновников, чье рыльце в пушку, так что убедить поверить в это массы обывателей вряд ли составит большого труда. Что же касается неких компрометирующих все и вся записей Онищенко, то они до сих пор так и не стали информационной бомбой. Но на эту тему обязательно будут судачить как в предвыборное лето, так и в последующие за ним осень и зиму. Посему есть все основания полагать, что команды фаворитов гонки будут пытаться с головой окунуть своих конкурентов даже в минимально болезненный онищенковский компромат, будь он хоть в чем-то правдивым, хоть абсолютно фейковым.

Спекуляции на тему ООС

Тема нынешней российско-украинской войны в целом и, в частности, недавно заменившей на Донбассе АТО ООС (Операции Объединенных сил) остается, само собой, важной и актуальной. Ведь проблема прекращения военного конфликта на востоке страны занимает первую строчку среди наиболее животрепещущих во всех соцопросах уже несколько лет кряду. Понятно, что в 2018 г. в отличие от 2014-го украинский социум уже не так восприимчив к обещаниям "закончим за считанные дни". Но это отнюдь не отменяет эмоциональное изматывание войной, а следовательно, не означает, что спекулировать на ней нельзя достаточно эффективно. Просто делать это следует аккуратно и не прямолинейно, дабы не оказаться причисленными к пятой колонне Кремля и путинской агентуре, где установившуюся монополию "Оппозиционного блока" немного разбавляет партия "За жизнь" Мураева-Рабиновича.

Выглядит так, что предстоящая летом критика военной политики власти будет идти по двум линиям. Во-первых, ни у кого нет сомнений, что интенсивность боевых действий на Донбассе всецело зависит от России, чья оккупационная армия уходить из ОРДЛО пока явно не намерена. В результате печальная статистика потерь в рядах наших бойцов на фронте, к сожалению, останется данностью, и количество погибших и раненых особенно станет расти в периоды дополнительной эскалации напряжения со стороны оккупантов. А это даст повод ко всевозможным разглагольствованиям о том, что, мол, поменяли вывеску АТО на ООС, а ничего кардинального так и не изменилось.

Ну и, во-вторых, как только Объединенные силы реально начнут, например, ограничивать свободу передвижения в прифронтовых зонах, тем самым попросту исполняя законодательство об обеспечении военной группировки ВСУ в районе операции, сразу же начнутся громкие стенания отовсюду о "наступлении на демократию" и пресловутой "узурпации власти". И непременно продолжатся уже домашними политтехнологичными заготовками, что, дескать, Порошенко, "утративший шансы выиграть по-честному", начал подготовку к срыву выборов путем введения военного положения.

В ожидании контрходов власти

Из всего спектра социально-экономической тематики наиболее болезненной для Банковой останется ее тарифная составляющая. Разношерстная оппозиция уже вся в предвкушении завершения переговоров официального Киева с МВФ по вопросу о цене на газ, чтобы из любого достигнутого компромисса (даже если газовый тариф вырастет незначительно и в растянутой во времени перспективе) тут же развернуть широкомасштабную информационную атаку персонально на Порошенко. Сюда же легко добавляется сеяние паники из-за изменений порядка предоставления субсидий со следующего отопительного сезона, которая с каждым летним месяцем, скорее всего, будет становиться все истеричнее.

Другими словами, чтобы к сентябрю Украина не захлебнулась в злополучной зраде, власти уже сейчас нужно подготовить несколько сильных ходов на опережение либо хотя бы запастись серьезными контраргументами в противовес летней критике своих оппонентов. Иначе еще перед стартом предвыборной кампании Банковая полностью отдаст инициативу в руки своих визави, а выражение "хромая утка" из сугубо политтехнологической виртуальности действительно очень быстро станет исторической реальностью.