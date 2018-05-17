Финансовые новости
- |
- 17.05.18
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Небольшая раскачка на валютном рынке завершилась 16 мая крошечным удешевлением доллара
23:53 16.05.2018 |
Небольшая сумятица на торгах ощущалась лишь с утра, когда экспортеры придерживали доллар, чтобы тот немного подорожал. Но как только курс подрос к 26,23-26,24 грн./$, и экспортеры повываливались на межбанк валюты сразу всем хватило, более того - возник профицит и котировки стали откатываться.
«Произошел курсовой откат до 26,185-26,20 грн./$ к завершению сессии», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Нацбанку снова представилась возможность пополнить свои валютные запасы. Хотя чиновники выбрали не самый лучший момент для покупок доллара и брали его не по самому лучшему курсу - около отметки 26,21 грн./$. «НБУ выкупал американскую валюту через Matching по курсу 26,2080-26,2090 грн/$», - уточнил, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. Причем казначеи считают, что центробанк мог приобрести на торгах несколько больше обычных $10 млн.
Кроме него были заметны валютные приобретения Креди Агриколь Банка, Райффайзен Банка Аваль и ProCredit Bank. В тоже время из долларовых продавцов выделялись ПУМБ, Приватбанк, УкрСиббанк и ING Bank.
Бизнес активизировал валютные продажи под уплату налогов, но большого спроса на доллар не получил. До сих пор непонятно, какая часть средств нерезидентов, полученных вчера от Минфина в рамках выплаты по гривневым облигациям, будет конвертироваться в СКВ, а какую перевложат в новые гривневые выпуски ОВГЗ. СКВ сегодня скупался не очень активно.
«Резкое сокращение остатков на банковских корсчетах на 11 млрд грн. также способствует курсовой стабильности, сдерживая спекулятивные аппетиты», - объяснил Куринной. Он уточнил, что остатки банков на корсчетах НБУ достигли 43,6 млрд. грн.
Возможно поэтому общий объем межбанковских торгов сократился со вчерашних $469,46 млн. до $406,88 млн. грн.
Опубликованные Нацбанком изменения к валютным правилам, вступающие в силу с завтрашнего дня, не давили на торги психологически. А, если верить банкирам, не повлияют на него по факту и 17 мая.
«Постановление регулятора не сказалось на торговле, и не думаю, что сильно скажется. Единственное, что может произойти - это обострение конкуренции между банками за клиента. Каждый будет стараться предложить компании максимально выгодный курс, чтобы приобретение состоялось у него. Это понятная рыночная мотивация. И она может привести лишь к сужению валютных котировок. И точно не спровоцирует никаких перекосов», - заверил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Чего новации не коснутся это наличного рынка. В банковских кассах в принципе достаточно спокойно.
«Наличный рынок с утра открылся слегка подросшими, но по-прежнему оптимистичными котировками 26,06-26,11 грн./$, а к середине дня на фоне спокойствия на межбанке диапазон сократился до 26,05-26,09 грн./$», - Олег Куринной.
Финансисты и 17 мая не предвещают раскачку валютного рынка.
«Завтра, похоже, торги будут вблизи текущих уровней», - сказал Олег Ропяк. И коллеги с ним согласились.
«Скорее всего, старт межбанковских торгов в четверг произойдет в рамках 26,18-26,22 грн./$. И после котировки не должны далеко отходить от этих уровней, не вижу для этого предпосылок. Например, НДС уже начинает постепенно поступать на счета, но совсем в небольших объемах - неспособных повлиять на желание продавать или покупать доллар», - заверил Юрий Гриненко.
Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Холодная месть. Посадит ли Холодницкий главного детектива НАБУ
|Луценко: Моя роль на президентских выборах – сдержаться и не перейти в лобовую атаку на популистов и демагогов
|Комитет Европарламента по международным делам поддержал новую программу макрофинпомощи Украине - глава Минфина
|ГФС: Правила подачи отчетности с 2019 года изменятся
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|10 лет в ВТО: что получила и потеряла Украина
|Труба со взрывчаткой. Из чего в ДНР лепят собственные боевые ракеты
|Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
|КНДР угрожает отказом от саммита с Дональдом Трампом
|Курс доллара на межбанке 15 мая приподняли на иностранных закупках
|Почему из Вышинского вышел никудышний Штирлиц
Это интересно
|Aston Martin DB11 получил новую топ-версию
|Google нашла способ заставить производителей своевременно доставлять патчи
|Биткоин кошелек BTC.com добавлен в магазин приложений Huawei
|Почему начальники не умеют управлять дистанционными сотрудниками
|Новые чипы Qualcomm для носимых устройств позволят отслеживать взгляд
|BMW выпустит беспроводную зарядку для электромобилей летом
|SpaceX запустил самую мощную модификацию ракеты Falcon 9