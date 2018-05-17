Холодная месть. Посадит ли Холодницкий главного детектива НАБУ

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский стал фигурантом уже второго уголовного производства, возбужденного Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вляпалось в очередной скандал с беглым народным депутатом Александром Онищенко. 16 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного производства в связи с действиями руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. Речь идет о возможных попытках НАБУ заключить сделку с Онищенко за спиной САП.

Толчок такому развитию событий дал сам Онищенко, заявив, что у него есть записи, свидетельствующие, что Калужинский предлагал ему сделку в обмен на показания против Петра Порошенко. На это отреагировал руководитель САП Назар Холодницкий, пригрозивший Калужинскому уголовной ответственностью, если слова Онищенко подтвердятся доказательствами. "Это уголовная ответственность, - подчеркнул Холодницкий в интервью, которое вышло в "Левом береге" 11 мая. - Так как сделки с подозреваемым и обвиняемым вправе заключать только прокурор".

Также руководитель САП вспомнил интервью Онищенко, вышедшее в "Украинской правде" 14 декабря 2017 г., в котором депутат-беглец признался в тайных переговорах с руководством и детективами НАБУ. По словам Онищенко, сначала представители НАБУ общались с ним вместе с САП, а потом сказали, что САП не нужна. Холодницкий заявил, что он тогда потребовал объяснений от директора НАБУ Артема Сытника. "Спрашивал, что это были за тайные договоренности за моей спиной. Тем более о сделках, являющихся исключительной компетенцией САП. Меня заверили, что это все ложь и Онищенко блефует", - рассказал Холодницкий и заявил, что если появятся доказательства слов Онищенко, то САП сразу же внесет эти сведения в Единый реестр досудебных расследований. "Потому что это преступление", - подчеркнул руководитель САП.

В тот же день, когда вышло это интервью Холодницкого, телеканал ZIK обнародовал запись разговора Онищенко с Калужинским о заключении соглашения в уголовном производстве. Онищенко попросил подготовить юристов для заключения соглашения. "То есть вы готовы возместить 700 млн и отказаться от своей доли на предприятии, на котором всего $150 млн, да?" - спросил собеседник. "Да!" - согласился Онищенко. "Если так, то мы начнем заниматься этим вопросом", - сказал собеседник.

15 мая НАБУ распространило информацию о том, что в течение декабря 2016 г. - мая 2017 г. детективы НАБУ провели три видеоопроса Онищенко, причем в первом опросе, кроме детективов НАБУ, участвовал руководитель одного из отделов САП. Также НАБУ обнародовало фрагмент этого видеоопроса.





И вот на следующий день САП выступила с заявлением, в котором призвала НАБУ "не вводить общественность в заблуждение путем распространения информации, которая не соответствует действительности, и прекратить "жонглирование" нарезками видеозаписей". Суть претензий САП сводится к следующим четырем моментам.

Во-первых, опрос Онищенко, в котором принимал участие руководитель отдела САП, касался совсем другого уголовного производства, начатого по публичным заявлениям Онищенко, а прокурор, принимавший в этом участие, не является прокурором в уголовном производстве по подозрению Онищенко и соответственно не мог обсуждать вопрос заключения соглашения в уголовном производстве.

Во-вторых, информация о проведении других переговоров с подозреваемым Онищенко "была скрыта детективами от процессуальных руководителей, поэтому ссылка пресс-службы НАБУ на осведомленность САП и ее руководителя не соответствует действительности", - утверждает САП.

В-третьих, Холодницкий не уполномочивал детективов НАБУ инициировать заключение сделки. К тому же Калужинский, по утверждению САП, "вообще не является детективом в указанном производстве и не был включен в состав группы детективов ни в одном из уголовных производств по Онищенко".

В-четвертых, роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, инкриминируемые Онищенко в рамках выдвинутого подозрения, вообще не позволяют говорить о возможности заключения с ним соглашения.

Ввиду всех этих моментов и учитывая, что в опубликованных видеозаписях переговоров детективов НАБУ с подозреваемым Онищенко обсуждаются конкретные условия заключения сделки, 14 мая сведения об указанных событиях внесены в ЕРДР и начато уголовное производство. Как отмечает САП, досудебное следствие поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.

Стоит отметить, что это уже второе уголовное производство, возбужденное САП в отношении руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского. Первое было возбуждено 6 октября 2017 г. по заявлению бывшего народного депутата Николая Мартыненко, утверждающего, что Калужинский требовал от Онищенко предоставить любые доказательства против Мартыненко в обмен на закрытие уголовного производства против Онищенко.

В информации, распространенной 15 мая, НАБУ сообщило, что после третьего видеоопроса Онищенко, состоявшегося в мае 2017 г., беглый депутат "по неизвестным для детективов НАБУ причинам" "отказался от озвученных ранее инициатив насчет заключения соглашения". Таким образом, Онищенко сначала перестал нуждаться в сделке с НАБУ, а затем начал сливать в СМИ подробности сорвавшейся сделки.