Комитет Европарламента по международным делам поддержал новую программу макрофинпомощи Украине - глава Минфина

Комитет Европарламента по международным делам поддержал начало четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины, написал глава Министерства финансов Александр Данилюк на своей странице в соцсети "Фейсбук".

По его данным, вопрос новой макрофинансовой помощи Украине должен также рассмотреть комитет Европарламента по вопросам международной торговли.

"Надеюсь на завтрашнюю поддержку на голосовании комитета Европарламента по вопросам международной торговли, где три недели тому назад совместно с комиссаром Европейской комиссии Пьером Московиси представил важность следующей программы макрофинансовой помощи для украинской экономики и продолжения процесса реформ", - написал он.

Как сообщалось, в рамках третьей программы макропомощи Украина получила от ЕС два транша на общую сумму EUR1,2 млрд из предусмотренных EUR1,8 млрд. ЕК отказала в предоставлении третьего транша, поскольку власти страны выполнили только 17 из 21 предварительных условий.

В марте этого года Еврокомиссия одобрила четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины на сумму EUR1 млрд, которая подлежит утверждению Европейским парламентом и Советом ЕС.

