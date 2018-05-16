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ГФС: Правила подачи отчетности с 2019 года изменятся
13:53 16.05.2018 |
С 1 января 2019 год ГФС планирует изменить подачу отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.
На встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциацией председатель офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов презентовал концепцию основных изменений.
Внедрение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим разнесением средств на счета территориальных общин.
Реализация предложенных изменений, указано в концепции, сделает невозможным ошибочно или излишне уплаченные платежи а также позволит аккумулировать все переплаты и недоплаты на едином налоговом счете.
"Что касается указанной концепции - то сегодня все просчитано и идет работа по созданию IT-софта для того, чтобы система заработала", - сказал Бамбизов.
Он сообщил, что основной сложный вопрос - это изменение законодательства. Главный коммуникатор для ГФС по этой теме - парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.
"Проект изменений подано в парламентский комитет и мы с ними в дискуссии относительно определенных норм, но в основном это технические моменты. Комитет нас полностью поддерживает", - отметил Бамбизов.
По его словам, еще один проблемный момент, который нужно решить - это изменение функционала казначейства и его территориальных подразделений.
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