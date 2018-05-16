Труба со взрывчаткой. Из чего в ДНР лепят собственные боевые ракеты

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

В начале мая практически независимо друг от друга появились многочисленные сообщения как от наших военных, так и от оккупационных властей Донецка о том, что на вооружении российско-террористических формирований появилось такое оружие, как самодельные неуправляемые ракеты.

Дошло до того, что на параде 9 мая в наземной экспозиции для "граждан ДНР" были продемонстрированы сразу два образца РСЗО - "Чебурашка" и "Снежинка" на базе автомобиля "КрАЗ".

Одновременно сразу на нескольких интернет-ресурсах появились видеоролики в стиле ИГИЛ, где эти ракеты бодро улетают на свободную территорию Донбасса и даже взрываются. При этом голос за кадром говорит о том, что они реально попадают и уничтожают "склады и командные пункты противника" (странно, но где-то подобное мы уже слышали).

Кроме того, наши военные продемонстрировали остатки еще одной самодельной ракеты, которая не была представлена на параде. Она получила условное название "Китаец" и представляет собой боевую часть от РСЗО "Смерч" (300 мм), к которой приварен двигатель от РСЗО "Град" (122 мм). Причем, по всей видимости, их происхождение не военторговское - до войны в Горловке (машиностроительный завод Кирова) выпускали корпуса ракет и, по сообщению очевидцев, в 2015 г. их там было "штабелями".





Основа любой ракеты - реактивный двигатель, ведь сама ракета, по сути, - это труба со взрывчаткой, главное во всей этой конструкции - именно двигатель. И его производство составляет огромную сложность. В ходе войны в Сирии боевики ИГИЛ так и не смогли решить эту задачу, используя для запуска металлической трубы большого диаметра, начиненной взрывчаткой, баллоны с углекислым газом. В печально знаменитых ракетах КАССАМ палестинцы вообще не "изобретали велосипед", а использовали смесь белого сахарного песка с калийной селитрой. Однако это решение позволяло запускать ракеты только на небольшое расстояние.

У донецких террористов в этом смысле перед палестинцами или игиловцами есть серьезное преимущество в виде складов Донецкого завода резинохимических изделий, где перед войной производилась деактивация боеприпасов. В том числе и реактивных снарядов - со снятых с вооружения еще советской армии РСЗО. Речь идет прежде всего о знаменитых реактивных снарядах М-13 для наземной установки БМ-13 (диаметр 132 мм) (или, проще говоря, "Катюша") и 240-мм реактивных снарядах М-24Ф для РСЗО БМ-24.

Только раз взглянув на фото снарядов от "Снежинки" и "Чебурашки", можно с уверенностью говорить об их "советском" происхождении, а данные о калибрах (типа 324 и 217 мм) относить к неумелой попытке дезинформации.





И еще, это не первая попытка боевиков создать собственную РСЗО. В июне 2015 г. в интернете появилось видео испытаний на Луганщине самодельной боевой машины на базе "ГАЗ-66" для пуска неуправляемых реактивных снарядов калибра 122 мм. Всего, судя по видео, было запущено три реактивных снаряда, которые упали на минимальных расстояниях от огневой позиции.

Еще один вопрос, который задают очень многие, малознакомые с реальной обстановкой на Донбассе, - почему при наличии военторга с "Градами" и "Ураганами" боевики вынуждены заниматься такой контрпродуктивной работой, как создание самодельных "шайтан-ракет"?

Ответ прост - в фейковой ДНР существует большое количество различных вооруженных формирований - они практически есть у каждого ведомства, включая, например, налоговую. Но только "корпуса", интегрированные непосредственно в вооруженные силы РФ, имеют централизованное снабжение оружием и боеприпасами. Остальные довольствуются трофейным вооружением, поэтому в той же "гвардии Захарченко" еще можно встретить танки и БТРы, захваченные у нашей армии в ходе летних боев 2014 г. или некий гибрид БМП и грузовика. Так вот - создание самодельных ракетных установок целиком и полностью инициатива "гвардейцев Захарченко" для усиления собственной огневой мощи.

Правда, назвать это полноценным оружием язык не поворачивается. Вполне очевидно, что точность всех поделок на уровне "куда Аллах пошлет" - причем интересно, что ни на одном видео нет ни намека на прицельные приспособления, характерные для серийных РСЗО. Дальность полета таких реактивных снарядов, учитывая их возраст, тоже доподлинно неизвестна. Ведь смешно ориентироваться на те характеристики, которые предоставляют "донецкие СМИ" - их единственная задача ввести в заблуждение.

Большие проблемы по идее должны быть и с безопасностью расчетов. Ведь даже более "молодые" ракеты для "Градов" и "Ураганов" не всегда взрывались, что уже говорить о тех же М-24Ф, которые производились с 1951 по 1969 гг. Хотя кое-где в Африке (например, в Анголе и Сомали) они еще находятся на вооружении, но вряд ли можно сравнивать условия хранения боевых ракет и ракет, предназначенных для утилизации.

Не приходится говорить и об боевой эффективности таких ракет. В этом случае стоит вспомнить уже упоминавшиеся КАССАМы, которых с 2001 по 2012 гг. по территории Государства Израиль было выпущено около 6280 штук. При этом суперсовременной ПВО страны удалось уничтожить только 439. В ходе таких террористических атак погибло 27 человек и 700 человек было ранено.

Тем временем география применения самодельных ракет на Донбассе постоянно расширяется - если раньше российско-оккупационные войска использовали их против наших позиций в районе Светлодарской дуги, то на днях пришли сообщения об их применении под Мариуполем. Таким образом, марионеточные "власти" смело идут по пути ИГИЛ, все ближе приближая тот день, когда мировое сообщество признает в них террористические организации с соответствующим "шлейфом" отношения и проблем.