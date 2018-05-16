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Украина готовится к легализации криптовалют - НБУ
10:44 16.05.2018 |
В Национальном банке заявили, что подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена.
«По поручению Совета по национальной безопасности и обороны завершается подготовка концепции регулированию рынка криптовалют. Ее разработкой занимается межведомственная рабочая группа при участии регуляторов финансового рынка и участников рынка. В основе концепции то, что криптовалюты будут признаны одним из видов активов, которые торгуются на площадках. Регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку», - сообщил FinClub заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
По его словам, деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
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