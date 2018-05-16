Курс доллара на межбанке 15 мая приподняли на иностранных закупках

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютная торговля на межбанке завершилась 15 мая ростом курса доллара на 2 копейки - до 26,19-26,205 грн/$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Доллар активно раскупали, и в течение дня поднимали даже выше.

«Сегодняшние торги проходили активно на фоне неустойчивого равновесия валютного предложения и спроса. Рынок открылся на уровне 26,19-26,21 грн/$, в дальнейшем котировки демонстрировали разнонаправленное движение: рост до дневного максимума 26,22-26,23 грн/$ с последующим откатом до 26,19-26,205 грн/$ к завершению сессии», - уточнил Куринной.

Доллар начали покупать иностранцы, которые получили от Минфина гривневые выплаты по облигациям внутреннего госзайма.

«На курсовую динамику влияет шаткое равновесие между предложением обязательной к продаже части валютной выручки, а также продаж под проведение бюджетных платежей в гривне и спроса со стороны импортеров и владельцев ОВГЗ, погашаемых Минфином», - отметил Куринной.

Завтра финансисты рассчитывают на плавное выравнивание межбанковских котировок.

«16 мая курс сильно не изменится, скорее всего, войдет в диапазон 26,15-26,20 грн/$», - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.