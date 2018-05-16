Почему из Вышинского вышел никудышний Штирлиц

Лариса ВОЛОШИНА / Деловая столица

Задержание сотрудниками СБУ руководителя украинского отделения "РИА Новости" Кирилла Вышинского вскрыло подноготную российской информационной агентуры.

Первое, что необходимо понять: Вышинский попал в разработку украинских спецслужб не потому что топил за "примирение двух братских народов" и ностальгировал на портрет Путина, а потому что создал подпольную сеть медиа-студий, которая финансировалась из российского кармана ради изготовления и распространения антиукраинского контента.

Другими словами, обыски в киевских офисах связанного с Кремлем информационного агентства и по домашним адресам, как и задержание Кирилла Вышинского по подозрению в госизмене, произошли не потому, что главный фигурант - украинофоб, а потому что он, по сведениям СБУ и прокуратуры АРК, возглавлял диверсионную информационную сеть государства-агрессора, действующую в украинской столице. Это важное уточнение для тех, кому вздумается поговорить об ущемлении свободы слова в Украине.

Как рассказал нам представитель СБУ Виктор Кононенко, за свою деятельность Вышинский был награжден государственной наградой РФ "За возвращение Крыма" и получал стабильное финансирование в размере более 50 тыс. евро в месяц. "Те вещи, которые были обнаружены сегодня - те же медали, которые получал Вышинский за свою подрывную деятельность в Украине - изъяты. В офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой уже обратилась ее российская коллега с просьбой о защите гражданина РФ Кирилла Вышинского", - пояснил он. Да-да, именно так: украинский гражданин, который работал на российское информационное агентство в Киеве и распространял украинофобию, тайно получил российское гражданство и российскую же медальку за оккупацию Крыма. Хотелось бы посмотреть на тех украинских медиа-персон, которые решатся защищать свободу слова этого "Штирлица на доверии".

По словам представителя СБУ, Кирилл Вышинский получил задание от российских кураторов на проведение подрывных акций в Крыму, а позже для поддержки "Л/ДНР". Весьма вероятно, что в деле скоро появятся новые обвиняемые из числа журналистов, работающих в агентстве, которые сегодня проходят в статусе свидетелей или участников акций, героев антиукраинских сюжетов, имена которых ещё предстоит установить. Как бы там ни было, учитывая скорость российской реакции, можно смело констатировать, что сегодня СБУ и прокуратура АР Крым задержали важного для России агента влияния.

Пока что страна-агрессор угрожает и требует освобождения Вышинского. Однако уже завтра она будет готова договариваться об обмене. Вышинский для России - символ, тот самый "свой", которого она не может оставить отбывать наказание в украинской тюрьме. Особенно после того, как сама премировала его за пособничество российским паспортом и медалью "за подлость". В Кремле уже думают о том, кого из украинских граждан они готовы отдать в обмен на российского информационного диверсанта. Сенцова? Сущенко? Панова? Поэтому сегодня у нас не просто есть лишний повод порадоваться, что работа украинских спецслужб делает информационное поле Украины чище, но и поблагодарить их за то, что своим трудом они приближает освобождение украинцев из российских тюрем.

История с задержанием Вышинского примечательна еще и тем, что как нельзя лучше показывает, что из себя представляет круговорот предательства в российской природе. Если о дальнейшей судьбе руководителя украинского филиала "РИА Новостей" можно не беспокоиться, то к его подчиненным фортуна может оказаться не столь благосклонна. Его обменяют. А их? Вышинский ведь фактически "служил" своей стране - России. Это ее интересы он пытался продвигать в Украине. Он - манкурт, который забыл родину, агент влияния. Но он, по крайней мере был принят своими новыми хозяевами на службу и теперь они должны что-то делать, чтобы защитить его от справедливого наказания. А вот что будут делать те, кого он нанимал на работу против Украины? Ведь те, кто выполнял указания по организации антиукраинских информационных акций, вполне могут считать себя настоящими украинцами. Они могут оказаться либо жадными до высоких гонораров циниками, либо глупцами, бездумно следующими за начальником. И тут возникает справедливый вопрос: "А есть ли в российском пропагандистском кубле хоть кто-то, кто искренне верит в победу мирового путинизма? Есть ли там искренние патриоты, которые стараются не за деньги и медальки, не за еду и подзатыльники, а потому что верят в тот бред, который транслируют вовне? А среди защитников, особенно в Украине, есть ли те, кто хоть на йоту не лжёт, когда распространяет коммюнике о "репрессиях режима Порошенко против неугодных власти СМИ"?

За Вышинского уже вступился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пообещав "ответные меры" и топ-пропагандист Дмитрий Киселев, который собрался жаловаться "в международные структуры". А кто заступится за тех украинских граждан, которые оказались втянуты в российские информационные диверсии из-за собственной жадности? Кто они? Разве не понимали на кого работают? Что будут делать люди, штамповавшие сюжеты про "распятых мальчиков" и старающиеся так истово, что даже Вышинскому приходилось останавливать их антиукраинский задор словами: "У нас конечно информационная война, но надо же чтоб было хотя бы похоже на достоверную информацию"?

Не думать о том, что стоит за распространяемой "РИА Новости" информацией могут люди с улицы. Но журналист, находящийся в информационном потоке, не может не сопоставлять факты или не делать выводов. Для того, чтобы работать в пророссийских редакциях, размещающихся по всей территории Украины, необходимо отключить в себе способности к рефлексии, анализу, критическому мышлению.

В отличие от киношного Штирлица, Кирилл Вышинский руководил не специально засланной ячейкой из радистки Кэт, ее мужа и примкнувшего к ним профессора Плейшнера, а большим числом украинских граждан, осознанно согласившихся на коллаборацию с врагом. Эта история о том, к чему приводит неразборчивость в связях и источниках дохода в период информационной войны. Она об "аполитичном украинском журналисте" - новой тупиковой ветви национального медиацеха, созданной глупостью и всеядностью, которой воспользовалась страна-агрессор. Вышинский - это только координатор медийной сети. Но любая сеть сильна своими звеньями. Что будут делать все эти "сотрудники", распространяющие "другое мнение" о российско-украинской войне, если их обвинят в соучастии и государственной измене? Пополнят ряды тех, кто кричит о том, что Украина превращается в "полицейское государство"? Ведь ни Путин с Песковым, ни Киселев с Москальковой за них точно не вступятся. Поймут ли они, что молча созерцая за убийством родины, они стали российскими информационными наемниками? Сети, которыми нас опутывает страна-агрессор, мы создаем для себя сами.