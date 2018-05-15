Луценко подписал представление на дачу согласия Рады на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппоблока» Дунаева

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на дачу согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Дунаева, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генпрокурор Луценко подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа С.Дунаева. Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП по ст. 366-1 УК Украины", - написала она в микроблоге в Твиттере во вторник.

Л.Сарган обнародовала фотокопию данного представления от 15 мая, направленного на имя председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Согласно документу, к нему прилагаются материалы в одном томе на 216 страницах.

Ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации. Предусматривается наказание - штраф от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

С.Дунаев избран в Верховную Раду в 2014 году по избирательному округу №107 (Луганская область). Член парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

По информации СМИ, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в Генпрокуратуру материалы на снятие неприкосновенности с С.Дунаева, так как правоохранители располагают сведениями, что этот нардеп мог нарушить ст. 366-1 УК. Речь идет о незадекларированной доле в ряде предприятий.