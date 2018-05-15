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Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля
13:03 15.05.2018 |
С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева будет составлять от 6,3 гривень - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Дмитрия Давтяна.
"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривень", - сообщил заместитель председателя КГГА во вторник.
По его словам, городская администрация устанавливает "максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".
Вместе с тем, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский во время пресс-брифинга по пересмотру действующих тарифов на проезд в общественном транспорте столицы сообщил, что для постоянных пассажиров метрополитена, пользователей бесконтактных карточек стоимость проезда возрастет на 1,3-1,5грн.
"Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривню 30 копеек в проездных и на 1 гривню 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23 – сохранены", - сказал В.Брагинский.
Он добавил, что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.
"Нам нужно удержать высококвалифицированных работников, которые сегодня массово едут на самую простую работу в Европу, где получают 1000 евро ежемесячно, или идут в частные компании. Есть около 300 вакансий, среди которых машинисты, электрики и слесари по ремонту эскалаторов. То есть специалисты, от которых зависит надлежащая работа метрополитена", - сказал руководитель метрополитена.
Д.Давтян напомнил, что последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялась корректировка отдельных его составляющих.
"С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", - подчеркнул он.
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