Киев решил повысить тарифы на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева будет составлять от 6,3 гривень - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 грн - за разовую поездку, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замглавы КГГА Дмитрия Давтяна.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривень", - сообщил заместитель председателя КГГА во вторник.

По его словам, городская администрация устанавливает "максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

Вместе с тем, начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский во время пресс-брифинга по пересмотру действующих тарифов на проезд в общественном транспорте столицы сообщил, что для постоянных пассажиров метрополитена, пользователей бесконтактных карточек стоимость проезда возрастет на 1,3-1,5грн.

"Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривню 30 копеек в проездных и на 1 гривню 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23 – сохранены", - сказал В.Брагинский.

Он добавил, что средства от изменения тарифа будут направлены на два основных направления: оплату энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.

"Нам нужно удержать высококвалифицированных работников, которые сегодня массово едут на самую простую работу в Европу, где получают 1000 евро ежемесячно, или идут в частные компании. Есть около 300 вакансий, среди которых машинисты, электрики и слесари по ремонту эскалаторов. То есть специалисты, от которых зависит надлежащая работа метрополитена", - сказал руководитель метрополитена.

Д.Давтян напомнил, что последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялась корректировка отдельных его составляющих.

"С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", - подчеркнул он.