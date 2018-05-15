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Почему Гордон озвучивает мечты Путина
08:13 15.05.2018 |
На днях Дмитрий Гордон заявил, что оценки Путина ситуации в Украине верны. И чтобы не быть обвинёнными в том, что эти слова вырваны из контекста, приведём полную цитату:
"К сожалению, Путин прав, говоря, что Украина - недогосударство. Украина - недогосударство! Потому что мы не видим сильной вертикали. Мы не видим проявлений государственной власти там, где государство должно себя проявлять. Мы не видим заботы государства о гражданах - это то первое, с чего должно начинаться государство", - сказал журналист в интервью телеканалу "112 Украина". Далее он поведал, что Украине грозит распад. Прямо завтра от страны, "глазом не успеем моргнуть", могут остаться всего несколько кусков. "Это вполне возможно", - сказал Гордон. И закончил вопросом самому себе, на который хоть с трудом, но все же нашёл ответ: "Почему я говорю то, что думаю? Почему я говорю, что у нас дегенеративные избиратели - не все, не все - избирают дегенеративных руководителей? Потому что я никуда не избираюсь и не собираюсь".
Когда-то мир изменила фраза: "У меня есть мечта". Мартин Лютер Кинг конструировал будущее, поделившись своей фантазией. Сегодня Украину все чаще трясёт от слов: "У меня есть мнение. Я так думаю - имею право". Спикеры извергают на головы публики свои мрачные картины настоящего, которые не имеют ничего общего с реальностью, не основаны на фактах и не выдерживают никакой критики. Стоит какому-нибудь Гордону сказать, что "у него есть дума, и он ее говорит, потому что не избирается и не собирается", и все украинское информационное пространство приходит в движение. Тысячи, если не десятки тысяч людей подхватывают фантазийный бред и разносят его по городам и весям. "Государство не заботится о гражданах! Какой ужас! Failed state! Failed state!". К сожалению, негативные новости расходятся лучше, чем позитив.
Сразу оговоримся: на слова "Путин прав", как и на "Сталин был эффективным менеджером", в приличном обществе должно быть наложено табу. Ну не могут люди, не желающие публично оскандалиться, произносить нечто подобное публично. Несостоявшееся государство или провалившееся государство (Failed state) - это термин, который применяют для обозначения государства, где центральное правительство так слабо и неэффективно, что фактически не контролирует некоторую часть своей территории. К "несостоявшимся государствам" в настоящее время относятся Сомали, Судан и Конго. Ней Оливер в книге "Хрупкие и несостоявшиеся государства: критические перспективы концептуальных гибридов", пишет, что концепция "несостоявшегося государства" - сама по себе инструмент гибридной агрессии. Ведь она используется как предлог для внешней интервенции против бедных, слабых или переживших катастрофы стран. Если переводить слова: "Путин прав, говоря, что Украина недогосударство" с научного на общепонятный, то вообще нехорошо получается. Буквально это означает, что когда Путин использует для оправдания интервенции россказни о самораспаде Украины, о гражданской войне и внутреннем конфликте, Дмитрий Гордон с ним согласен. К сожалению, украинцы так и не научились отличать кликушество от критики. Негативная оценка происходящего нужна, но если она превращается в пропагандистский элемент, ее необходимо отбрасывать, как нечто чуждое и враждебное.
Примечательно, что те, кто критикует власть в развале страны, одновременно упрекают ее в построении полицейского государства. Эти взаимоисключающие понятия прекрасно уживаются в речах тех, кто стремится привить украинцам пренебрежение к своей стране. Мол, государство у нас не такое, его не стоит защищать, за него глупо бороться. Задача таких "мнений" - создать в душах украинцев ощущение пустоты и безысходности, уничтожить тот патриотический порыв, с которым тысячи встали на защиту Украины в первые дни агрессии. Поэтому все эти доброхоты пытаются убедить нас, что солдаты на фронте защищают не государство от внешней агрессии, а олигархов и власть имущих. Поэтому они с утра до вечера вещают на своих телеканалах мысль, что Украины больше нет, что ее бессмысленно защищать. Нам просто лгут. Нагло и цинично лгут те, кто мечтает видеть нашу страну уничтоженной. Все те, кто искренне верит, что никакой Украины нет и не может быть, что она - выдумка австрийского генштаба, американского Госдепа, Failed state, которую правый во всем Путин, должен вернуть в российское стойло. Эти люди лгут, потому что в высказываемых ими мнениях нет фактов, нет экспертизы, нет анализа. Это не мнения, это - мечты. I have a dream - мечты о несостоявшейся Украине, которые неожиданно попросятся наружу в прямых эфирах украинских телеканалов, под одобрительные кивки журналистов.
То, что увидели зрители в студии телеканала с неоднозначной репутацией, было никаким не прогнозом на будущее. Это явка с повинной, на которую может быть только одна реакция. Перестать наконец воспринимать "независимым экспертом" каждого, кто транслирует на головы украинцев российские методички о "несостоявшейся" Украине.
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