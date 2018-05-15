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Торговля на межбанке 14 мая была достаточно спокойной
23:53 14.05.2018 |
Новая неделя на валютном рынке началась с крошечного снижения курса доллара - на полторы копейки, межбанк закрылся в рамках 26,17-26,1850 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. «Американца» было больше, чем надо, но большого ажиотажа экспортеры не спровоцировали - торговля была достаточно спокойной. Потому котировки двигались в узких диапазонах.
«Торговая сессия понедельника началась котировками доллара на уровне 26,15-26,18 грн./$. В течении дня они достигали максимального значения 26,17-26,19 грн./$, при этом минимальные отметки были на 26,170-26,175 грн./$. Основные торги проходили в узком диапазоне 26,175-26,185 грн./$», - уточнил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Не обошлось без Нацбанка, который, говорят, выкупил уже традиционные $10 млн. Осуществлял сделки в рамках 26,1750-26,1790 грн./$.
Кроме него, из покупателей валюты выделяли Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, OTP Bank и ProCredit Bank. А из продавцов - ПУМБ и ING Bank.
Казначеи не скрывали, что сегодня и для себя закупали доллар, наращивая свою валютную позицию. Кто-то впрок, а кто-то под клиентов, которые, как ожидается могут приобретать СКВ после завтрашних выплат Минфина по своим облигациям внутреннего госзайма. Ожидается, что нерезиденты выведут часть средств на родину.
Ощущались сегодня и привычные покупки импортеров, которые, как надеются финансисты, совпадут с валютными распродажами экспортеров. До 18 мая они должны рассчитаться с госбюджетом по квартальным налогам.
«На текущий момент настроения на валютном рынке и курсовые тренды формируют следующие факторы: приближение периода бюджетных платежей и соответствующая потребность в гривне, компенсируемая активным спросом со стороны энергоимпортеров и ритейлеров. А также достаточные объемы гривневой ликвидности для спекулятивных качелей в обе стороны», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
К тому же на межбанке ощущается рост объемов валютных перепродаж: финучреждения выбрасывают на безналичную площадку все больше доллара, скупаемого в кассах у населения.
«Наличный рынок стабилен и спокоен: утренний уровень котировок составил 26,04-26,09 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 26,04-26,07 грн./$», - уточнил Куринной.
На завтра банкиры дают достаточно спокойные прогнозы, несмотря на выплаты Минфина.
«Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 26,16-26,22 грн./$, после чего все будут смотреть на объемы валютных продаж. Не удивлюсь, что они не будут очень значительными. Даже, если иностранные держатели ОВГЗ за счет выплат по бумагам захотят накупить доллара, они могут делать это не в один день. Закупки можно растянуть во времени», - отметил Юрий Гриненко.
Казначеи допускают, что пик продаж доллара придется на налоговый период, когда экспортеры активизируют свои распродажи.
«По нашему мнению, 15 мая торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
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