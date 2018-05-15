«Любимец» НАБУ: Чем известен умерший судья Бобровник

Андрій Коваленко / Depo.ua

В Киеве умер скандальный судья Соломенского райсуда Александр Бобровник. Ему было 37. По предварительной информации, у Бобровника случился сердечный приступ и он ушел из жизни в карете скорой помощи. В соцсетях сразу назвали его смерть странной, потому что он вел целый ряд скандальных дел, начиная от "Укргаздобычи" с Александром Онищенко и до Романа Насирова.

Квартира пенсионера и скандалы

В 2007 году Александр Бобровник впервые был назначен на должность судьи Соломенского райсуда. Такие данные предоставляет движение "Честно". В его "портфолио" - дело пенсионера Александра Кучерявенко, экс-работника Института Патона, у которого Бобровник отобрал квартиру. По этому делу журналисты проводили расследование. "Украинский Хельсинский союз", юристы которого защищали в суде Кучерявенко, отмечали, что по иску якобы бывшей сожительницы покойной, которая через 6 лет после смерти доказывала, что проживала с тетей, судья Бобровник заочно принял решение и забрал квартиру у пенсионера, отдав ее аферистам. Апелляционный суд Киева решение Бобровника отменил, но это дело странным образом снова попало к скандальному судье Соломенского суда. В "Хельсинском союзе" отмечали, что, защищая Кучерявенко, они наткнулись на несколько подобных дел, которые вел этот судья. Впоследствии правозащитники подали жалобу в Высший совет правосудия (ВСП) с требованием проверить законность действий Бобровника.





Двухкомнатную квартиру пенсионеру, который стал бездомным и прожил на улице больше трех лет, все-таки вернули. А против Бобровника было возбуждено уголовное дело по ст. 375 УК Украины (заведомо неправосудное решение), которое быстро было закрыто.

По итогам 2015 года Бобровник получил антипремию "Будяк года" от "Украинского Хельсинского союза по правам человека". Его признали самым дерзким судьей-правонарушителем, который в течение 2013-2014 годов принимал неправомерные решения, "повлекшие тяжкие последствия".

Как писали "Наши деньги", в марте 2008 года председатель Нацкомиссии по вопросам регулирования связи обратился к Высшему совету юстиции с жалобой на действия судьи. Речь шла об иске гражданина Коваленко, который вместе с ЧП "Юком АВК-2006" требовал от НКРС отменить ряд нормативных актов. Также в мае 2008 года один из членов Высшего совета юстиции внес представление на увольнение Бобровника с должности судьи за нарушение присяги по этому делу. ВСЮ рассмотрел дело в 2011-м, но решение вынес в пользу Бобровника.

Насиров, Онищенко, Иванющенко, Мартыненко

Александра Бобровника считали "любимым" судьей руководителя НАБУ Артема Сытника.

С системой автоматического распределения (программное обеспечение, введенное в 2011-м, которое автоматически и случайно выбирает судью) Бобровник получал весьма интересные дела. Но эту систему можно обмануть.

15 января 2016 проходил автораспределение по делу предприятия "Укргаздобыча", по которому объявили в розыск экс-нардепа Александра Онищенко. В суде работало трое следственных судей. Но двое из них одновременно заболели. Во время автоматического распределения у Александра Бобровника не было конкурентов, и дело направили к нему.

В НАБУ утверждали, что отдельные лица, включая неназванных нардепов, используя схему совместной деятельности частных предприятий с "Укргаздобычей", в течение 2014 года реализовывали природный газ через фирмы-прокладки по заниженным ценам, в результате государство недополучило прибыль 1 млрд грн. Директор НАБУ Артем Сытник заявлял о том, что Онищенко обвиняют в организации схем в компании "Укргаздобыча", которыми нанесен значительный ущерб государству. Статьи, которые инкриминируются нардепу, предусматривают наказание от 7 до 12 лет заключения.

Впоследствии САП обвиняла Соломенский суд в затягивании "газового дела" - резонансного расследования НАБУ. Онищенко бежал и называл Бобровника "ручным судьей НАБУ", его адвокаты в заочном деле даже добились отвода Бобровника.

Уже 27 января 2016-го в Соломенский райсуд попала дело экс-нардепа из окружения Януковича Юрия Иванющенко. Его подозревали в хищении 2 млрд гривен из бюджета. Система автоматического распределения вновь выбрала Бобровника благодаря тому, что двое других судей отсутствовали на рабочем месте. Дело против Иванющенко было закрыто через несколько дней из-за бездеятельности ГПУ. В прокуратуре уверяли, что этого не произойдет, а антикоррупционеры обвиняли ГПУ в сознательной бездеятельности.

Кроме этого, НАБУ обратилось в Соломенский суд относительно доступа к документам Министерства экологии по делу экс-министров Николая Злочевского и Эдуарда Ставицкого. Их подозревали в хищении 51 млн гривен на тендерах Минэкологии по дистанционному зондированию земли. Детектив НАБУ хотел получить доступ к банковским документам. Судья Бобровник отказал ему и дело развалилось.

Похожий случай был относительно ходатайства НАБУ по делу о расследовании продажи продукции Одесского припортового завода на более чем полтора миллиарда гривен (неправомерная скидка составила 100 000 000 гривен). Следователи НАБУ 23 февраля 2016-го просили суд разрешить почитать Viber члена правления ОПЗ Ольги Ткаченко. Ее переписка должна была вывести следователей на конечного бенефициара сделки. Дело ОПЗ рассматривал судья Андрей Макуха, но именно в тот день, когда поступило ходатайство, он поехал на учебу. Суд проводил автораспределение, но странным образом в систему не ввели номер дела по ОПЗ, а номер старого дела о разбое, которое рассматривал Бобровник. Система автоматически направила рассмотрение ходатайства к Бобровнику, который отказал следователям в доступе к переписке Ткаченко. В суде же ошибку назвали "опечаткой".

Еще интереснее было с делом экс-главы ГФС Романа Насирова, которому 2 марта 2017-го НАБУ вручило подозрение. Перед этим ему стало плохо, он слег в Феофанию, а в Соломенский суд был доставлен в субботу. В выходной день система автоматического распределения не работает, а поэтому дело попадает к дежурному судье. Конечно же, в этот день дежурил Александр Бобровник.

7 марта Бобровник принял решение арестовать отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова на 60 дней с возможным внесением залога в 100 млн грн. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, хотя прокуроры требовали увеличения суммы залога до 2 млрд грн. Родственники нашли 100 млн гривен, и Насиров вышел из СИЗО.

22 апреля 2017 г. Бобровник отказался арестовать экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко и отдал его на поруки. САП требовала для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. 20 апреля 2017-го детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "Востгок" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Также Бобровник отпустил бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство нескольких народных депутатов. Он также был фигурантом "дела Мартыненко", а кроме него - также уголовного производства по факту нанесения убытков "Одесскому припортовому заводу" на сумму 205 млн грн. Прокуроры САП настаивали на избрании для Сергея Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен. За Перелому поручились нардепы из "Народного фронта".

25 января 2018 года Бобровник отпустил главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову под личное обязательство. САП и НАБУ чиновницу подозревали в незаконном обогащении на сумму 10 млн гривен.

В начале года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла в отношении Бобровника дисциплинарное производство в связи с информацией о получении им взяток и употребления алкоголя на рабочем месте.

Уголовные дела против судьи

Производство № 4201500000000205 против Бобровника было открыто в феврале 2015-го по ч.2 ст. 375 (заведомо неправосудное решение).

Речь шла о решение судьи по делу упомянутого ранее Александра Кучерявенко. Это производство еще в марте 2015 было объединено с другим производством № 42015100000000315 по факту получения неправомерной выгоды судьей.

В апреле 2016 г. следователь прокуратуры Киева Тимошенко В.А. производство закрыл в виду отсутствия состава преступления.

Второе производство №42016000000000566 было открыто в феврале 2016-го. Оно касалось постановления судьи по делу Юрия Иванющенко. Именно Бобровник будто обязал заместителя генпрокурора Юрия Столярчука закрыть дело против Иванющенко.

Генпрокуратура дошла до Верховного суда, пытаясь оспорить постановление Бобровника, но получила отказ. В мае 2017 года Верховный Суд во второй раз открыл производство и истребовал материалы по жалобе в интересах Иванющенко.

Прокуратура вытребовала личное дело судьи Бобровника, а также получала доступ к документам Соломенского суда. В отношении Бобровника велись негласные розыскные следственные действия. В его кабинете велась скрытая съемка, результаты которой оказались у активистов Автомайдана, и те их обнародовали Из записей следовало, что судья употреблял спиртное в рабочем кабинете и считал какие-то деньги. В начале года Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла в отношении Бобровника дисциплинарное производство в связи с информацией о получении им взяток и употреблении алкоголя на рабочем месте.

"Против Бобровника возбуждено уголовное дело по ст. 375 УК Украины (заведомо неправосудное решение). Но очень скоро оно было закрыто. Адвокаты обжаловали закрытие, и оно было возобновлено. Неделю назад нам стало известно, что оно снова закрыто. Очередное свидетельство, как работает круговая порука и формируется система зависимых судей. Прокуратура, с одной стороны, покрывает Бобровника, а с другой - крепко держит его за яйца и сжимает их, когда надо", - писали активисты.

Что с имуществом

В последней декларации покойного Александра Бобровника можно увидеть, что значительная часть его имущества принадлежит сожительнице Любови Одинец

Бобровник являлся совладельцем киевской квартиры, площадью 45 м2, а также имел автомобиль марки Lexus IS 250 2008 года выпуска. Стоимость квартиры и авто не указываются. Кроме них у Бобровника было паркоместо, стоимостью свыше 94 тыс. грн.

Его сожительница Любовь Одинец имеет квартиру в Киеве 67,4 м2 общей стоимостью 405 004 грн, земельные участки в Калиновке, Житомирской области (9957, 32297 м2), а также дом в с. Камни Житомирской области (75,2 м2).

В графе "заработная плата, полученная по основному месту работы", у Александра Бобровника значится сумма 298124 грн. У Любови Одинец - 112663 грн.