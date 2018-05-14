Хрупкий «Панцирь». Как беспилотники-камикадзе уничтожают новейшие российские системы ПВО

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Война в Сирии давно превратилась в некий полигон как для испытаний новых видов вооружений, так и отработки тактики применения наличествующих.

Сирийский опыт сейчас изучается во всех военных академиях мира. И как показывает практика, он может подтвердить или опровергнуть пути развития и нашей армии.

Так, на прошлой неделе очень ярко "выступили" израильтяне, которые в ночь на 10 мая 2018 года в ответ на обстрел Голанских высот нанесли самый мощный авиаудар по десяткам иранских объектов в Сирии. Попутно были уничтожены средства ПВО противника, которые теоретически могли нанести вред израильским ударным самолетам.

Наиболее эффектным стало уничтожение современного российского зенитного ракетно-пушечного комплекс "Панцирь С-1" в аэропорту в 3,8 км от президентского дворца Асада. Видео было распространено израильскими СМИ и стало настоящим "хитом" интернета.

Хотя пресс-служба израильской армии и подтвердила сам факт уничтожения "Панциря", однако не уточнила чем именно была одержана эта победа.

Есть несколько версий и в числе возможных претендентов на победу фигурируют и крылатая ракета Delilah, ракета Spike NLOS. Однако, по мнению автора, гораздо ближе версия с применением ударного дрона IAI Harpy. Этот аппарат специально разработан для уничтожения объектов ПВО и, судя по видео, именно он до самого момента попадания выдавал "картинку" в эфир.





Этот беспилотный самонаводящийся самолёт-снаряд после обнаружения сигналов РЛС определяет местоположение цели, пикирует на неё и поражает осколочно-фугасной боевой частью. Запускается с мобильной пусковой установки контейнерного типа при помощи твердотопливных стартовых ускорителей.

Кадры уничтожения "Панциря" стали серьезным ударом по российской оборонке и местные СМИ с привлечением "экспертов" "завели шарманку" о том, что мол это "криворукие арабы, которые не были готовы, отключили радар или всю систему". Мол, "Панцирь-С1" вообще классная система ПВО, "не имеющая аналогов", но... в руках опытного расчета, предпочтительно из "советников по военным вопросам".

Мы конечно прекрасно понимаем, что это все направлено на внутреннего потребителя, а западный читатель прекрасно помнит события 7 февраля, когда в провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены с тяжелейшими потерями бойцы так называемой "ЧВК Вагнера" вполне "советнического" происхождения. И кстати - оттуда тоже есть кадры уничтожения высокоточным оружием техники вместе с расчетами.

Какие же выводы можем сделать мы? Ни для кого не секрет, что летом 2014 года именно применение "Панцирь С-1" привело к фактическому коллапсу наших воздушных сил и большинство сбитых как боевых, так и транспортных самолетов на приграничных территориях - это именно работа расчетов "Панциря". Кстати, вполне вероятно даже того, что запечатлен на израильском видео - ведь даже россияне, поставляя эти комплексы, делали акцент на том, что "до подготовки сирийских расчетов на боевое дежурство будут заступать россияне".

Фотографии "Панцирей" есть как в открытом доступе, так и в распоряжении западных разведок. Так, например, осенью 2014 г. Федеральная разведывательная служба Германии в ответ на запрос члена комитета Бундестага по вопросам обороны от Левой партии Александра Ноя предоставила сведения о том, что, по их данным, российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования "Панцирь" были зафиксированы на территории "восточных регионов Украины" 15 и 25 августа.

А судя по фотографиям из Макеевки и Донецка второй раз они появились на оккупированных территориях зимой 2015 г. - во время Дебальцевской кампании. Понятно, что это были чисто российские комплексы из строевых подразделений и ни о какой передаче их под контроль марионеточных "властей" речи даже не идет.

Отметим, что ни летом 2014 г., ни зимой 2015 г. никаких средств для борьбы с ними у Украины просто не было. Этим и объясняется их высокая эффективность, которая по сути сыграла плохую шутку с российскими генералами, уверовавшими в "супер-оружие". Иначе чем можно объяснить, например, заявления Минобороны РФ от 14 апреля, когда было отмечено, что "зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", принятый на вооружение российской армии в 2012 году, показал почти 100% эффективность при отражении авиаудара США и союзников по объектам режима Асада в Сирии в ночь на 14 апреля".

После начала реорганизации армии военные пошли по "израильскому" пути, приняв на вооружение беспилотники-камикадзе в составе разведывательно-ударного комплекса "Сокол". Его основу составляют производимые по лицензии в Чернигове польские дроны - разведывательный FlyEye и ударный Warmate.





Смонтированный на базе бронеавтомобиля "Козак-2М" он может уничтожать вражеские цели в радиусе 10 км днем и ночью разными типами боеприпасов. А стоит сказать, что отечественные конструкторы внесли серьезные изменения в номенклатуру боевой части польского аппарата. Теперь там присутствуют боеприпасы не только фугасного и кумулятивного действия, но и осколочно-фугасные и зажигательные.

Таким образом, по результатам как апрельской войны 2016 г. в Нагорном Карабахе, где азербайджанские аппараты израильского производства, так и событий весны 2018 г. в Сирии можно говорить о том, что наше военно-политическое руководство взяло правильный курс и легкой прогулки для российских "Панцирей" в ходе возможного крупномасштабного вторжения уже не получится.