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АНАЛИТИКА

Экспортеры не захотели дешево распродавать валютную выручку в пятницу

23:52 11.05.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

11 мая курс доллара подрос на 4 копейки, и закрепился на закрытии межбанковских торгов в рамках 26,19-26,20 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Собственно, крупные валютные продавцы не скрывали своего настроя с самого утра. Когда спозаранку безналичный рынок стартовал в рамках вчерашнего закрытия, они просто не вышли на торги. И появились там только после роста котировок - после возникновения долларового дефицита.

«Ожидания рынка по увеличению обязательных продаж (за счет выходного дня, 9 мая) и падению котировок сыграли с ним злую шутку, существенно активизировав спрос желающих купить дешевый доллар и мотивируя продавцов занять максимально возможную выжидательную позицию. Рост гривневой ликвидности дополнительно способствовал курсовой волатильности», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Котировки двигались вслед за экспортерами.

«Торги начиналась в рамках 26,15-26,17 грн/$, после этого начался рост вплоть до 26,23-26,25 грн/$, откуда курс снизился в диапазон 26,19-26,20 грн/$», - уточнил движение рынка начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, Укргазбанк и Приватбанк, а из покупателей - УкрСиббанк, ING Bank, Креди Агриколь Банк. Снова отличился Нацбанк, который второй день подряд появился на межбанке. Сегодня он скупал доллар по 26,20 грн./$, и приобрел около $10 млн.

По повышенной цене экспортеры валюту продавали достаточно охотно. И в итоге нарастили объем торгов со вчерашних $272,90 млн. до $440,46 млн.

Курс валюты в отделениях поднялась вслед за безналичным рынком. По оценкам финансистов, на межбанке ежедневно перепродают порядка $15-20 млн. скупленных у населения.

«Наличный рынок утром открылся оптимистичными котировками 26,04-26,07 грн./$, к середине дня на фоне разнонаправленных движений межбанка они подросли до вчерашнего уровня 26,06-26,10 грн./$», - уточнил Олег Куринной.

На будущую неделю финансисты дают разные прогнозы.

«Думаю, 14 мая межбанк будет стартовать в рамках 26,17-26,22 грн./$, и дальнейшее курсовое движение будет зависеть от объемов валютных продаж. Скорее всего, они будут на привычном уровне, и в этом случае мы не увидим существенных курсовых движений», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Аналогичной точки зрения придерживаются и его коллеги.

«В понедельник вряд ли произойдет какой-то прорыв. По-прежнему ожидаем торговли вблизи текущих уровней», - отметил Олег Ропяк.

Определенные опасения у финансистов есть в отношении 15 мая. В этот день Минфин будет расплачиваться по размещенным зимой гривневым облигациям внутреннего госзайма, часть которых находилась в портфелях иностранцев. Захотят ли те тут же конвертировать полученное в доллар - неизвестно. Отсюда и появляются курсовые риски.
 

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