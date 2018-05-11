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Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с МВФ
09:36 11.05.2018 |
Министр финансов Александр Данилюк допускает заключение еще одной программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Об этом он сообщил изданию "Новое время", передают Українські Новини.
"Думаю, будет еще одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать ее структурировать. Но сейчас мы еще не будем над этим работать, нужно выполнить действующую программу, а потом думать об условиях следующей", - сказал он.
Министр уточнил, что в новой программе первым вопросом будет то, что не выполнено в текущей программе сотрудничества.
При этом Данилюк добавил, что в рамках визита в Вашингтон (США) был обсужден широкий спектр вопросов.
"Что касается программы МВФ, то еще рано говорить о результатах, потому что все вопросы непростые, мы не первый раз сейчас их обсуждаем", - добавил министр.
Как сообщали Українські Новини, в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на 17,01 млрд долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.
Совет директоров Международного валютного фонда 11 марта 2015 года одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
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