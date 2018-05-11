Курс доллара на межбанке продолжает снижаться. Но рынок ждет крупные выплаты от Минфина

Елена Лысенко / UBR.ua

Отдохнув среди недели, экспортеры резко обвалили курс доллара: 10 мая он потерял 9 копеек, и остановился к вечеру в рамках 26,15-26,16 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк. Не все импортеры отошли от выходного и активно торговали сегодня - многие просто не успели срезервировать нужны объемы гривны. Потому активной торговли не вышло.

Объемы торгов межбанка сократились с предпраздничных $403,90 млн. до $272,90 млн. Хотя даже при этом, говорят, что Нацбанк свои $10 млн. смог сегодня приобрести.

«НБУ покупал валюту в Matching по 26,2050-26,21 грн/$», - уточнил Ропяк.

Курсовой провал случился только во второй половине дня, с утра валютные ценники держались достаточно высоко.

«Рынок открылся на уровне 26,22-26,25 грн/$, а ближе к 10:15 котировки снизились до 26,19-26,22 грн/$. После появления на торгах большего числа банков к 11 часам и роста валютного предложения межбанк вышел на 26,18-26,20 грн/$, а к обеду - на 26,1650-26,1950 грн/$, остальная коррекция происходила уже после обеда», - прояснил ход событий директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Из числа продавцов доллара выделяли ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, а из покупателей ING Bank и ProCredit Bank.

«На курсовые тренды сегодняшних торгов оказали влияние факторы нестандартной рабочей недели и активность продавцов на фоне ожиданий рынка по завтрашнему росту валютного предложения в связи с обязательными валютными продажами за два дня», - прокомментировал настроения межбанка директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом на безналичном рынке не прекращалась перепродажа доллара, скупленного у населения в банковских кассах.

«Наличный рынок продолжает подавать пример стабильности и показывать курсовой маяк для межбанка: утренний уровень котировок составил 26,06-26,11 грн/$, к середине дня диапазон сократился до 26,06-26,09 грн/$», - уточнил Куринной.

Объемную валютную торговлю финансисты прогнозируют завтра. 11 мая будет продаваться выручка за 9 мая и за 10-е. И масштабы укрепления гривны будут напрямую зависеть от желания Нацбанка пополнить свои золотовалютные резервы.

«Скорее всего, межбанк будет стартовать в рамках 26,15-26,20 грн/$, и по идее, курс доллара должен снижаться. Хотя многое будет зависеть от спроса, в том числе и со стороны НБУ», - отметил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Олег Куринной закладывает на завтра более широкий курсовой диапазон - 26,10-26,20 грн/$. А остальные уже говорят о новой неделе.

«На днях ожидаем формирования локального дна и разворота вверх», - считает Олег Ропяк.

С понедельника казначеи будут готовиться к выбросам Минфина, которому предстоит во вторник выплатить по гривневым облигациям около миллиарда гривен, и в банках будут гадать, какая их часть будет конвертироваться в доллар и выводиться из страны.

«Действительно спрос на валюту на будущей неделе может подрасти. Однако нельзя забывать, что начнутся выплаты квартальных налогов, и экспортеры станут под них конвертировать больше валюты. Так что и продажи СКВ подрастут. И еще неизвестно, какой из факторов станет ключевым для курса гривны», - резюмировал Юрий Гриненко.