Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до нуля – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля этого года рост цен производителей замедлился до 14,1% с 15,9% по итогам марта, 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Причина замедления – продолжающееся удешевление металлических руд, цена которых за месяц снизилась на 3,7%, сахара – на 2,3% и угля – на 1,2%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в апреле повысились на 0,2%, а при поставках за пределы Украины зафиксировано их снижение на 0,6%. В годовом измерении рост составил соответственно 16,1% и 7,8%.
С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 5,9%, в том числе в пределах Украины – на 6,8%, за ее пределы – на 2,2%.
Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.
Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За первые четыре месяца этого года она составила 4,4%, в том числе в апреле – 0,8%, а в годовом измерении по итогам апреля – 13,1%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2018 года¹, %
|апрель 2018 к марту 2018
|апрель 2018 к декабрю 2017
|апрель 2018 к апрелю 2017
|январь-апрель 2018 к январю-апрелю 2017
|Промышленность всего
|100.0
|105.9
|114.1
|117.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|98.1
|98.4
|108.3
|116.6
|Добыча каменного угля
|98.8
|98.9
|122.0
|134.0
|Добыча сырой нефти и природного газа
|99.3
|99.6
|108.4
|109.2
|Добыча металлических руд
|96.3
|95.4
|97.4
|109.6
|Перерабатывающая промышленность
|100.7
|104.5
|113.9
|115.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.4
|102.7
|110.7
|111.0
|производство мяса и мясных продуктов
|100.7
|102.5
|122.4
|124.8
|производство молочных продуктов
|100.3
|102.3
|113.3
|113.7
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|101.0
|104.2
|114.1
|114.5
|производство сахара
|97.7
|95.7
|77.6
|85.8
|производство напитков
|100.7
|107.0
|116.8
|116.8
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|101.1
|103.0
|111.3
|111.3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|100.8
|105.2
|112.8
|113.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|101.3
|94.7
|120.6
|124.2
|Производство химических веществ и химической продукции
|99.6
|103.1
|107.5
|111.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|100.6
|105.3
|111.5
|111.3
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.1
|106.3
|111.9
|112.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|101.0
|107.7
|119.1
|121.7
|Машиностроение
|100.5
|107.8
|115.9
|117.6
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.5
|104.7
|108.6
|109.2
|Производство электрооборудования
|100.9
|110.1
|126.3
|127.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|100.2
|106.0
|110.9
|112.7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|100.7
|109.0
|116.0
|118.3
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|99.5
|113.2
|117.1
|124.6
|Товары промежуточного потребления
|100.1
|105.1
|113.8
|117.8
|Инвестиционные товары
|100.4
|107.2
|115.3
|116.6
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.4
|102.4
|110.2
|110.4
|Потребительские товары длительного пользования
|100.2
|103.2
|110.6
|112.0
|Энергия
|99.6
|108.2
|116.4
|123.3
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Данные: Госстат