Рост цен производителей в Украине в апреле замедлился до нуля – Госстат

Цены в промышленности Украины в апреле 2018 года оставались в среднем неизменными после роста на 0,3% в марте, 1,2% – в феврале и 4,4% – в январе, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам апреля этого года рост цен производителей замедлился до 14,1% с 15,9% по итогам марта, 19,6% – по итогам февраля и 22% – по итогам января.

Причина замедления – продолжающееся удешевление металлических руд, цена которых за месяц снизилась на 3,7%, сахара – на 2,3% и угля – на 1,2%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины промышленные цены в апреле повысились на 0,2%, а при поставках за пределы Украины зафиксировано их снижение на 0,6%. В годовом измерении рост составил соответственно 16,1% и 7,8%.

С начала этого года цены производителей в Украине повысились на 5,9%, в том числе в пределах Украины – на 6,8%, за ее пределы – на 2,2%.

Как сообщалось, рост цен производителей в 2017 году замедлился до 16,5% с 35,7% по итогам 2016 года и до 25,4% по итогам 2015 года.

Инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году. За первые четыре месяца этого года она составила 4,4%, в том числе в апреле – 0,8%, а в годовом измерении по итогам апреля – 13,1%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в апреле 2018 года¹, %

апрель 2018 к марту 2018 апрель 2018 к декабрю 2017 апрель 2018 к апрелю 2017 январь-апрель 2018 к январю-апрелю 2017 Промышленность всего 100.0 105.9 114.1 117.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 98.1 98.4 108.3 116.6 Добыча каменного угля 98.8 98.9 122.0 134.0 Добыча сырой нефти и природного газа 99.3 99.6 108.4 109.2 Добыча металлических руд 96.3 95.4 97.4 109.6 Перерабатывающая промышленность 100.7 104.5 113.9 115.2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.4 102.7 110.7 111.0 производство мяса и мясных продуктов 100.7 102.5 122.4 124.8 производство молочных продуктов 100.3 102.3 113.3 113.7 производство хлеба и хлебобулочных изделий 101.0 104.2 114.1 114.5 производство сахара 97.7 95.7 77.6 85.8 производство напитков 100.7 107.0 116.8 116.8 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 101.1 103.0 111.3 111.3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 100.8 105.2 112.8 113.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 101.3 94.7 120.6 124.2 Производство химических веществ и химической продукции 99.6 103.1 107.5 111.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 100.6 105.3 111.5 111.3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.1 106.3 111.9 112.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 101.0 107.7 119.1 121.7 Машиностроение 100.5 107.8 115.9 117.6 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99.5 104.7 108.6 109.2 Производство электрооборудования 100.9 110.1 126.3 127.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 100.2 106.0 110.9 112.7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 100.7 109.0 116.0 118.3 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 99.5 113.2 117.1 124.6 Товары промежуточного потребления 100.1 105.1 113.8 117.8 Инвестиционные товары 100.4 107.2 115.3 116.6 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.4 102.4 110.2 110.4 Потребительские товары длительного пользования 100.2 103.2 110.6 112.0 Энергия 99.6 108.2 116.4 123.3

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Данные: Госстат