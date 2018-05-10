Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.

По данным ведомства, в годовом измерении (апрель-2018 к апрелю-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.

Базовая инфляция в апреле-2018 упала до 0,6% после скачка до 1,4% в марте, вернувшись на уровень февраля, однако в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.

Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,3%.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Наиболее всего (на 5,4%) подорожали овощи. На 2,6-0,7% повысились цены на мясо и мясопродукты, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 5,9-1,1% подешевели гречневая крупа, яйца, молоко, сало, фрукты, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%, в том числе табачные изделия подорожали на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 1,5%, водоснабжение - на 1,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано удорожанием транспортных услуг на 2,1%. Вместе с тем на 0,7% подешевели топливо и масла.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, а в январе этого года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.



Индекс цен потребителей в апреле 2018г, %:

апрель 2018 к марту 2018 апрель 2018 к декабрю 2017 апрель 2018 г. к апрелю 2017 январь-апрель 2018 к январю-апрелю 2017 Индекс потребительских цен 0,8 4,4 13,1 13,6 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,1 5,3 17,2 17,4 Продукты питания 1,1 5,5 17,7 18,0 Хлеб та хлебопродукты 0,6 3,2 8,6 9,4 Хлеб 1,4 5,8 18,0 18,6 Макаронные изделия 0,7 4,0 9,7 9,8 Мясо и мясопродукты 2,6 4,2 26,1 27,0 Рыба та рыбопродукты 0,7 6,1 3,9 2,4 Молоко -1,2 0,3 17,0 18,5 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,4 3,3 14,4 15,8 Яйца -2,5 -1,9 93,0 54,5 Масло сливочное 0,1 2,8 16,3 16,9 Масло подсолнечное 0,3 1,4 2,9 3,6 Фрукты -1,2 16,9 32,0 38,8 Овощи 5,4 24,5 23,1 22,2 Сахар -1,1 -3,5 -17,8 -13,9 Безалкогольные напитки 0,9 2,0 5,5 5,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 1,5 5,4 20,5 20,4 Одежда и обувь 2,1 4,5 1,7 1,3 Одежда 1,5 4,7 1,4 1,1 Обувь 3,1 4,6 2,3 1,5 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,2 1,3 5,6 8,2 Содержание и ремонт жилья 0,8 4,5 10,2 9,6 Водоснабжение 1,3 4,6 21,4 22,1 Канализация 1,5 4,2 16,0 16,5 Содержание домов и придомовых территорий 0,4 10,5 41,6 48,4 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 12,3 Природный газ 0,0 0,0 1,2 1,2 Горячая вода, отопление 0,1 0,3 3,5 3,5 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,4 3,4 5,6 4,9 Здравоохранение 0,6 4,0 9,3 8,9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,5 3,4 8,3 7,7 Амбулаторные услуги 0,5 6,1 13,7 14,6 Транспорт 0,3 4,1 13,6 15,5 Топливо и масла -0,7 3,3 16,7 19,8 Транспортные услуги 2,1 8,7 18,2 19,3 Пассажирский железнодорожный транспорт 1,2 5,9 7,3 7,0 Пассажирский автодорожный транспорт 2,2 9,0 19,6 20,8 Связь 1,3 5,5 8,4 10,4 Отдых и культура 0,1 3,0 4,6 4,8 Образование 0,0 2,0 15,3 15,3 Рестораны та гостиницы 1,1 4,5 17,1 17,0 Разные товары и услуги -1,9 0,8 9,3 8,6

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат