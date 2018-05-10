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Инфляция в Украине в апреле замедлилась до 0,8%, в годовом измерении до 13,1% – Госстат
18:55 10.05.2018 |
Рост потребительских цен в Украине в апреле 2018 года составил 0,8% по сравнению с 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе, сообщила Государственная служба статистики Украины во вторник.
По данным ведомства, в годовом измерении (апрель-2018 к апрелю-2017) рост потребительских цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта, 14% - февраля и 14,1% –января.
Базовая инфляция в апреле-2018 упала до 0,6% после скачка до 1,4% в марте, вернувшись на уровень февраля, однако в годовом измерении она осталась на уровне 9,4%.
Госстат уточняет, что с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,4%, а базовая инфляция составила 3,3%.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Наиболее всего (на 5,4%) подорожали овощи. На 2,6-0,7% повысились цены на мясо и мясопродукты, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 5,9-1,1% подешевели гречневая крупа, яйца, молоко, сало, фрукты, сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,5%, в том числе табачные изделия подорожали на 2,1%, алкогольные напитки - на 0,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошло главным образом за счет повышения тарифов на канализацию на 1,5%, водоснабжение - на 1,3%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано удорожанием транспортных услуг на 2,1%. Вместе с тем на 0,7% подешевели топливо и масла.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября прошлого года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, а в январе этого года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.
Помимо того, НБУ для сдерживания роста цен со 2 марта повысил учетную ставку до 17% с 16%.
Индекс цен потребителей в апреле 2018г, %:
|апрель 2018 к марту 2018
|апрель 2018 к декабрю 2017
|апрель 2018 г. к апрелю 2017
|январь-апрель 2018 к январю-апрелю 2017
|Индекс потребительских цен
|0,8
|4,4
|13,1
|13,6
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|1,1
|5,3
|17,2
|17,4
|Продукты питания
|1,1
|5,5
|17,7
|18,0
|Хлеб та хлебопродукты
|0,6
|3,2
|8,6
|9,4
|Хлеб
|1,4
|5,8
|18,0
|18,6
|Макаронные изделия
|0,7
|4,0
|9,7
|9,8
|Мясо и мясопродукты
|2,6
|4,2
|26,1
|27,0
|Рыба та рыбопродукты
|0,7
|6,1
|3,9
|2,4
|Молоко
|-1,2
|0,3
|17,0
|18,5
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,4
|3,3
|14,4
|15,8
|Яйца
|-2,5
|-1,9
|93,0
|54,5
|Масло сливочное
|0,1
|2,8
|16,3
|16,9
|Масло подсолнечное
|0,3
|1,4
|2,9
|3,6
|Фрукты
|-1,2
|16,9
|32,0
|38,8
|Овощи
|5,4
|24,5
|23,1
|22,2
|Сахар
|-1,1
|-3,5
|-17,8
|-13,9
|Безалкогольные напитки
|0,9
|2,0
|5,5
|5,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|1,5
|5,4
|20,5
|20,4
|Одежда и обувь
|2,1
|4,5
|1,7
|1,3
|Одежда
|1,5
|4,7
|1,4
|1,1
|Обувь
|3,1
|4,6
|2,3
|1,5
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,2
|1,3
|5,6
|8,2
|Содержание и ремонт жилья
|0,8
|4,5
|10,2
|9,6
|Водоснабжение
|1,3
|4,6
|21,4
|22,1
|Канализация
|1,5
|4,2
|16,0
|16,5
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,4
|10,5
|41,6
|48,4
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|12,3
|Природный газ
|0,0
|0,0
|1,2
|1,2
|Горячая вода, отопление
|0,1
|0,3
|3,5
|3,5
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,4
|3,4
|5,6
|4,9
|Здравоохранение
|0,6
|4,0
|9,3
|8,9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,5
|3,4
|8,3
|7,7
|Амбулаторные услуги
|0,5
|6,1
|13,7
|14,6
|Транспорт
|0,3
|4,1
|13,6
|15,5
|Топливо и масла
|-0,7
|3,3
|16,7
|19,8
|Транспортные услуги
|2,1
|8,7
|18,2
|19,3
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1,2
|5,9
|7,3
|7,0
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,2
|9,0
|19,6
|20,8
|Связь
|1,3
|5,5
|8,4
|10,4
|Отдых и культура
|0,1
|3,0
|4,6
|4,8
|Образование
|0,0
|2,0
|15,3
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|1,1
|4,5
|17,1
|17,0
|Разные товары и услуги
|-1,9
|0,8
|9,3
|8,6
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат
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