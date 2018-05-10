Кабмин утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018

Кабинет Министров утвердил перечень из 26 объектов большой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, текстом которой располагают Українські Новини, приватизация данных объектов будет способствовать их модернизации и техническому переоснащению, а также позволит выполнить план по приватизации на 2018 год (21,3 млрд гривен в государственный бюджет).

Согласно распоряжению, 18 объектов находятся в управлении ФГИ: энергопоставляющие компании "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) - Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская ТЭЦ, Северодонецкая ТЭЦ, "Азовмаш", "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, "Ориана", Завод алюминиевой фольги, "Президент-Отель", "Центрэнерго", Одесский припортовый завод и "Сумыхимпром".

3 объекта находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли: Объединенная горно-химическая компания, завод "Электротяжмаш", Днепровский электровозостроительный завод.

2 объекта находятся в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия: "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).

1 объект подчинен Министерству энергетики и угольной промышленности - "Угольная компания" Краснолиманская"), 1 объект подчинен Кабинету Министров Украины - "Национальная акционерная компания "Украгролизинг" и 1 объект подчинен Министерству здравоохранения - "Индар".

Данное распоряжение было принято с 3-х дневной доработкой с Министерством экономического развития и торговли, Министерством финансов и Министерством аграрной политики и продовольствия.

Как сообщали Українські Новини, в конце марта 2018 года ФГИ утвердил перечень объектов малой приватизации, которые подлежат приватизации в 2018 году.

18 января Верховная Рада приняла новую редакцию закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Документ предусматривает распределение объектов на 2 группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации.

Перечень объектов большой приватизации утверждается Кабмином по представлению ФГИ, а перечень объектов малой приватизации, подлежащих приватизации, утверждаются ФГИ самостоятельно.

К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых, согласно финансовой отчетности за последний год, превышает 250 млн гривен.

Указано, что продажа объектов малой приватизации будет осуществляться на электронных аукционах.

Объекты большой приватизации подлежат продаже на аукционе, при этом условия устанавливает Кабмин.