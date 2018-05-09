Активная валютная торговля на межбанке перед выходным не вылилась в серьезную курсовую динамику

Елена Лысенко / UBR.ua

8 мая межбанк закрылся удешевлением доллара на 1 копейку, в рамках 26,23-26,25 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С утра импортеры не сразу появились на рынке и была надежда на удешевление доллара, но как только покупатели расторговались лишней валюты не осталось и котировки поднялись вверх. Даже Нацбанк не купил привычную десятину ($10 млн.) предлагая экспортерам сделки по 26,24 грн/$.

«Торговля стартовала в диапазоне 26,20-26,25 грн/$. Затем цена резко ушла в область 26,17-26,19 грн/$, после этого развилось восходящее движение вверх», - уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Из числа валютных продавцов кроме привычных ПУМБа и Приватбанка выделяли УкрСиббанк и Укрэксимбанк, а из покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и ING Bank. За короткий торговый день (до 16 часов) рынок наторговал $403,90 млн., совсем немного меньше вчерашнего объема ($406,76 млн.).

При этом финансисты уверяли, что корпорации не придерживали доллар, а достаточно активно продавали свободную часть выручки. На продаже валюты доминировали металлургические предприятия и агросектор, а главными ее покупателями стали нефтрейдеры и иностранцы, которые продолжают скупать СКВ под репатриацию дивидендов.

«Высока активность торгов обусловлена стремлением участников рынка оперативно завершить валютные расчеты перед выходным днем, на фоне традиционно высокого спроса со стороны энергоимпортеров, ограниченного ресурса ликвидности для существенных спекулятивных раскачек и олимпийского спокойствия наличного рынка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Интересно, что наличный рынок снова начал снабжать межбанк долларом.

«Люди достаточно активно продают валюту в кассы банков, может быть под отпускной сезон. И часть этой валюты перепродается на безналичном рынке», - подтвердил Юрий Гриненко.

Сложилась аномальная ситуация - наличный доллар оказался дешевле безналичного. Просто идеальная для подобных перепродаж.

«Наличный рынок снизился: с утра он открылся котировками пятницы 26,06-26,11 грн/$, к середине дня диапазон незначительно сократился до 26,06-26,10 грн/$», - рассказал Олег Куринной.

Завтра межбанковских торгов не будет - банковская система будет отдыхать вместе со всей страной. А на 10 мая финансисты дают разные прогнозы.

«После выходного дня, скорее всего, курс будет заперт в диапазоне 26,15-26,30 грн/$», - считает Олег Ропяк. Это самая пессимистическая оценка, остальные банкиры, опрошенные, ожидаются фиксацию текущих котировок или укрепления гривны.

«Скорее всего, в четверг межбанк будет стартовать достаточно широко - 26,18-26,28 грн/$. А после, думаю, курс доллара все-таки будет проседать. Не вижу предпосылок для сокращения валютных продаж или для роста покупок. Не исключаю к пятнице укрепление гривны до 26,15 грн/$», - сказал Юрий Гриненко.

Рост валютных покупок и курса доллара финансисты допускают после новых выплат Минфина по гривневым гособлигациям, значительную часть которых зимой покупали иностранцы. Если те не решаться перевкладывать полученное в новые выпуски ОВГЗ, то могут выйти скупать доллар на межбанке. Уже через неделю-две.