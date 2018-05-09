Финансовые новости
- |
- 09.05.18
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном
22:48 08.05.2018 |
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Во вторник, 8 мая, он подписал в Белом доме соответствующий меморандум.
Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащение урана. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран вопреки своим обещаниям продолжает разрабатывать ядерное оружие.
Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" - ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне". По данным Минфина США, некоторые санкции против Тегерана не будут действовать еще в течение полугода.
В Европе сожалеют о шаге США
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из сделки с Ираном. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в свою очередь призвала участников соглашения придерживаться договоренностей. Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что решение Трампа требует единой реакции стран ЕС, лидеры которых намерены обсудить эту тему на следующей неделе. Президент Ирана Хасан Роухани назвал решение Трампа "историческим опытом" для США, которые, по мнению Роухани, никогда не сдерживали свои обещания.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа, назвав его смелым и правильным.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Ранее глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций. Поэтому европейцы пытались не допустить того, чтобы США разорвали соглашение по ядерной программе Ирана.
Срок, установленный Трампом для принятия решения по международному соглашению, истекает 12 мая. Однако 7 мая американский президент внезапно заявил, что не будет дожидаться этой даты и огласит свое решение 8 мая.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Активная валютная торговля на межбанке перед выходным не вылилась в серьезную курсовую динамику
ТОП-НОВОСТИ
|Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном
|СБУ провела обыски у Петра Симоненко, изъят предмет, похожий на пистолет
Обыск прошел в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена).
|Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу
|Украинские банки в I кв.-2018 нарастили прибыль в 2,7 раза к I кв.-2017 – НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Представители отраслевых ассоциаций и бизнес сообществ выступили в поддержку формульного ценообразования на энергоносители
|Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять
|Банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание
|Минрегион намерен запретить обустраивать парковки на тротуарах
|Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория — Всемирный банк
|СБУ установила причастность кадровых военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015г, передаст материалы в Международный суд ООН
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
Это интересно
|В США выдан ордер на арест экс-главы Volkswagen
|Дорожка для спортивной ходьбы Xiaomi выйдет в конце мая
|Xiaomi осваивает рынок потокового воспроизведения музыки и видео
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе