СБУ провела обыски у Петра Симоненко, изъят предмет, похожий на пистолет

Служба безопасности Украины провела обыски у лидера КПУ Петра Симоненко, у него изъят предмет, похожий на пистолет Стечкина.

"Следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", - сообщает пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По информации спецслужбы, обыск прошел в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предметы, похожие на пистолет АПС с глушителем и 120 патронов к нему", - сказано в сообщении.

СБУ также обнародовала на своей странице в соцсети Фейсбук фотографии, на которых запечатлен человек, похожий на П.Симоненко, а также агитационные материалы КПУ и пистолет с глушителем.

"Глава СБУ Василий Грицак отметил, что кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм". Но в отличие от предшественников московские кураторы гранатомета Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской "Авроры" в Киеве", - сообщил пресс-центр СБУ.

Ранее в этот день сотрудники СБУ провели обыски у руководителей компартии в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружены агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима. Во время обысков правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировалось по заказу российских кураторов распространять 9 мая с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине и провоцирования силовых столкновений между активистами общественно-политических объединений.

В СБУ указали, что следователи осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч.1 ст.109, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

В ходе расследования правоохранители установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти.

В свою очередь народный депутат Украины (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) Игорь Мосийчук сообщил, что обыски также проводились у лидера КПУ Петра Симоненко и лидера комсомола Михаила Кононовича. "В жилье руководителя запрещенной КПУ Петра Симоненко и руководителя тоже запрещенного комсомола Украины Михаила Кононовича СБУ проводит обыски", - написал он на странице в Фейсбуке.

Кроме того, информация об обысках есть и на странице М.Кононовича в Фейсбуке: "У главы Комсомола Украины Михаила Кононовича СБУ проводит обыски. Власть руками СБУ пытается сорвать в Украине празднование 9 Мая".

Это сообщение проиллюстрировано фотографиями обыска, на которых видны, в частности, предметы с коммунистической символикой.

Позднее на сайте КПУ появилось сообщение, согласно которому силовики проводят обыски в офисе Компартии в Киеве, а перед этим обыски проходили у П.Симоненко и М.Кононовича.

В Компартии также утверждают, что продемонстрированные "агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима" не имеют отношения к КПУ.

Как известно, с 2015 года в Украине запрещена деятельность Коммунистической партии Украины.