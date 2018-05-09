Новый порядок зачисления учеников в первый класс вступил в силу

Сегодня, 8 мая, вступил в силу Порядок зачисления учащихся в первый класс.

В пресс-службе Министерства образования и науки разъяснили изменения и ответили на часто задаваемые вопросы родителей.

Право получать начальное образование в школе, ближайшей к месту жительства - это право по закону, а не "закрепощение"

Ребенок НЕ ОБЯЗАН, а ИМЕЕТ ПРАВО учиться в учебном заведении, на территории обслуживания которого он проживает. И такое его право гарантировано Законом Украины "Об образовании".

Если родители хотят отдать своего ребенка в начальную школу, не закрепленную по месту жительства - они могут сделать это. Необходимо подать заявление на зачисление в выбранную школу на свободные места. Зачисление на свободные места будет происходить по результатам жеребьевки, основные положения которого предусмотрены главой 2 раздела II Порядка.

Но в любом случае за ними остается право на место в школе по месту жительства, при условии представления до 31 мая соответствующего заявления о приеме в эту школу.

Простыми словами, после отмены всех конкурсов, на которых проверялись, по сути, не знания, а финансовая состоятельность родителей, доступ в начальную школу в престижных лицеях и гимназиях получили дети, которые живут рядом.

Что и когда родители должны сделать

Заявление о приеме необходимо подать в школу до 31 мая.

Форма заявления (приложение 1 к Порядку) предусматривает возможность сообщения о наличии права на первоочередное зачисление и в случае наличия такого права - возможность указания названия и реквизитов документа, подтверждающего проживание на территории обслуживания учреждения.

К заявлению прилагаются копия свидетельства о рождении ребенка (при представлении копии предъявляется оригинал) и оригинал или копия медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра", утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 августа 2010 № 682, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 10 сентября 2010 года по № 794/18089.

При наличии и по желанию одного из родителей ребенка с особыми образовательными потребностями к заявлению могут прилагаться оригинал или копия заключения о комплексной (или повторной) психолого-педагогической оценке развития ребенка или выписки из протокола заседания психолого-медико-педагогической консультации для зачисления ребенка в инклюзивный или специальный класс.

Каким документом подтвердить место жительства ребенка или одного из его родителей

Сейчас Порядок не содержит конкретного перечня документов, подтверждающих место жительства ребенка или одного из его родителей.

Родителям детей и директорам школ рекомендуют ориентироваться на следующий перечень документов, которые могут подтверждать место проживания ребенка (одного из его родителей) и которые могут быть предъявлены при подаче заявления о приеме:

1) паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите, удостоверение личности, которой предоставлена ​​временная защита, справка об обращении за защитой в Украине) одного из родителей ребенка;

2) справка о регистрации места проживания/пребывания лица (ребенка или одного из его родителей), выдающаяся в соответствии с Правилами регистрации места проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в Едином государственном демографическом реестре, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 № 207;

3) выписку из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства/пребывания лица (ребенка или одного из его родителей)

4) справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

5) документ, удостоверяющий право собственности на соответствующее жилье (свидетельство о праве собственности, выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор купли-продажи и т.д.);

6) решение суда, вступившее в законную силу, о предоставлении лицу права на вселение в жилое помещение, признание за лицом права пользования жилым помещением или право собственности на него, права на регистрацию места проживания;

7) документ, удостоверяющий право пользования жильем (договор найма, поднайма, аренды и т.п.);

8) справка о прохождении службы в воинской части (приложение 10 Правил регистрации места жительства, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 2 марта 2016 № 207);

9) акт обследования условий проживания (приложение 9 к Порядку осуществления органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой прав ребенка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 24 сентября 2008 года № 866);

10) акт обследования материально-бытовых условий (утвержден приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 28 апреля 2004 года № 95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 8 июня 2004 под № 703/9302)

11) любой другой документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из его родителей.

Также отмечается, что любого официального документа, в котором указано место проживания ребенка или одного из его родителей, форма которого определена законодательством и выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в установленном законодательством порядке - достаточно для подтверждения места жительства ребенка и, соответственно, его права на первоочередное зачисление в начальную школу.

Кто имеет право на одновременное зачисление с детьми, проживающими на закрепленной за учебным заведением территории

Согласно подпункту 1 пункта 3 главы 1 раздела II Порядка до 1 июня включительно зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания учебного заведения подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, получающих образование в этом заведении, или детьми работников этого учебного заведения, или выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения (при его наличии).

Порядок не определяет приоритетность в зачислении детей этих четырех категорий, но говорит, что должны быть зачислены все такие дети.

Кто определяет и закрепляет за учебными заведениями территорию их обслуживания

Согласно части 2 статьи 66 Закона Украины "Об образовании" территорию обслуживания с учреждениями начального и базового среднего образования закрепляют районные, городские советы и советы объединенных территориальных общин.

Все местные органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, определяя и закрепляя за каждым учреждений начального и/или базового среднего образования территории их обслуживания, должны исходить из того, что каждое такое заведение должно быть для каждого ребенка, проживающего на этой территории, наиболее доступной и близкой к месту его обитания.

За какой школой закреплена территория, на которой проживает ребенок?

Во исполнение указанных выше положений Законов Украины за каждым учебным заведением, которое обеспечивает получение начального и/или базового среднего образования, уполномоченные органы уже должны закрепить территории их обслуживания.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Закона "Об образовании" заведения дошкольного и общего среднего образования обязаны обеспечивать на своих веб-сайтах (в случае их отсутствия - на сайтах своих учредителей) открытый доступ к информации и документам, в том числе о закреплении за ними их основателем территории обслуживания.

В случае же возникновения у родителей детей и других граждан вопросов относительно корректности распределения и закрепления территории обслуживания, они могут обратиться в соответствующий орган за получением обоснованных объяснений. В случае обоснованности обращений (жалоб, предложений) родителей соответствующие органы должны принять надлежащие меры реагирования в соответствии с законодательством.

Могут ли отказать в зачислении ребенка в школу, на территории обслуживания которого он проживает?

Нет. "Отказать" не имеют права, ведь ребенок проживает на территории обслуживания учреждения. Вместе с тем, могут быть исключительные случаи, когда после проведения всех предусмотренных Порядком мер для зачисления всех детей, мощность заведения не позволяет зачислить всех.

В таком случае соответствующий орган управления образованием "безотлагательно должен предложить на выбор родителей таких детей перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в избранные их родителями учебные заведения".

Если родителям неправомерно отказали в зачислении ребенка, они должны в течение двух дней письменно обжаловать решение школы в районном управлении образования.

Если территорию, на которой проживает ребенок, закрепили за школой с русским языком обучения, но Вы хотите, чтобы он училась на государственном языке

Если орган, который закрепил территорию обслуживания, не учел это обстоятельство, то детям, проживающим на территории обслуживания этого учебного заведения, и желающим получать образование на государственном языке, учебное заведение обязано обеспечить обучение на государственном языке в соответствии с требованиями статьи 7 Закона Украины "Об образовании".

Поэтому родители могут обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы, и для их детей будут созданы соответствующие надлежащие условия.

Зачисление детей в классы, в которых обучение осуществляется на государственном языке, должно происходить на общих основаниях (право на первоочередное зачисление имеют дети, проживающие на территории обслуживания этого заведения).

Каким образом зачисляются дети из разных национальных общин?

Согласно пункту 7 главы 1 раздела II Порядка к классам, в которых обучение осуществляется на языке коренного народа или национальной общины, наряду с государственным языком в первую очередь зачисляются дети, принадлежащие к этим коренным народам или национальных общин.

Родители имеют право отдать ребенка в другую (не закреплены за территорией проживания) школу

Родители (один из родителей) имеют право подать (но обязательно до 31 мая) необходимые документы (их копии) в любое учебное заведение для зачисления на свободные места. Количество школ, в которые можно подать документы, не ограничено.

Такие свободные места могут появиться в учебном заведении после 1 июня, когда будут зачислены дети, место жительства которых было подтверждено соответствующим документом. Согласно Порядку каждое учреждение образования обязано обнародовать количество таких свободных места в течение двух рабочих дней с момента их появления.

На свободные места дети зачисляются по результатам жеребьевки, основные положения которого предусмотрены главой 2 раздела II Порядка.

Как будет происходить жеребьевка

Ее должны провести в один из дней (по выбору заведения) в период с 5 по 10 июня. Оно должно быть обязательно прозрачным и публичным. Сам процесс отбора - случайный.

Родителям не стоит бояться отдавать ребенка в начальную школу по месту жительства

Понятие "хорошая" или "плохая" школа очень относительные.

Все первоклассники в 2018 году будут учиться по новому Государственному стандарту начального образования. Он уже почти прошел апробацию в 100 пилотных школах по всей Украине, и имеет положительные отзывы как от родителей, так и от преподавателей и администраций этих школ. 22000 учителей начальной школы, которые будут обучать первоклассников, проходят сейчас переобучение.

Одаренные дети после окончания начальной школы по месту жительства смогут продолжить обучение в школах с углубленным изучением отдельных предметов

В соответствии с пунктом 3 главы 3 раздела II Порядка зачисления в 5 класс детей, в 2018 и последующих годах были зачислены в 1 класс учебных заведений с углубленным изучением отдельных предметов и профильным обучением, происходит по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с пунктами 2 16 главы 4 данного раздела.

С 2022 в 5 класс в учреждения образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных предметов и профильное обучение, все дети будут зачисляться на конкурсной основе.