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В 1-м квартале чистая прибыль банков увеличилась в 3 раза до 8,7 млрд гривен
14:15 08.05.2018 |
В январе-марте чистая прибыль банков увеличилась почти в 3 раза до 8,7 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в майском квартальном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком, передают Українські Новини.
Такой финансовый результат объясняется значительным сокращением отчислений в резервы, что стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризаций ряда проблемных кредитов.
По словам регулятора, ожидается, что банковская система будет наращивать прибыльность и в дальнейшем благодаря улучшению операционного результата и дальнейшему сокращению отчислений в резервы.
Также НБУ напоминает, что в 1-м квартале банки начали переход на МСФО 9.
Снижение собственного капитала в связи с переходом на новый стандарт в значительной степени было компенсировано прибылью банковского сектора в 1-м квартале.
Отмечается, что адаптация к новому стандарту продлится до конца текущего года.
Регулятор подчеркивает, что результаты банков, отраженные в отчетности за 1-й квартал, являются предварительными и в дальнейшем будут откорректированы.
Как сообщали Українські Новини, 2017 год банки закончили с убытком в размере 24,4 млрд гривен преимущественно из-за четырех больших банков, включая национализированный Приватбанк.
Национальный банк ожидает, что банковский сектор вернется к прибыльности в 2018 году.
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