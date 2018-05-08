Елена Лысенко / UBR.ua

После непродолжительных выходных бизнес не кинулся скупать доллар, и 7 мая ее безналичный курс упал на 7,5 копеек - до 26,23-26,26 грн./$, сообщил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский. Большинство сделок проходило внутри банков (без выхода на межбанк), так что создалось впечатление крайне вялых торгов.

«Торговая сессия открылась на уровне 26,35-26,37 грн./$. Ввиду слабого спроса на валюту котировки быстро снизились до уровня 26,30-26,32 грн./$, а к обеду ушли еще ниже - 26,25-26,27 грн./$. Закрылся рынок на уровне 26,23-26,26 грн./$», - уточнил ход событий Верхградский.

С одной стороны, несколько умерили пыл по скупке доллара нефтрейдеры (вероятно, из-за сегодняшнего роста мировых цен на нефть), а с другой не все покупатели СКВ успели вовремя завезти гривну под межбанковские покупки.

«Сказались дисбалансы объемов обязательных продаж валюты, связанные с нестандартной рабочей неделей и ситуативные продажи крупных игроков», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Благодаря таким игрокам, по итогам дня удалось показать прирост объемов торгов: с пятничных $362,86 млн. до $406,76 млн. Если бы не они, то сделок было бы заметно меньше. Ведь банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание, да и свободной гривны немного имеют.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 6,5 млрд. грн (до 40,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной центробанком через депозитные сертификаты, вырос на 4,9 млрд. грн. (до 71 млрд. грн.).

При спокойной ситуации на безналичном рынке, поднялись курсы валют в банковских отделениях. Вероятно, это запоздалая реакция на пятничный курсовой скачок.

«Наличный рынок постепенно сокращает курсовой разрыв с межбанком: с утра он открылся котировками пятницы 26,0-26,05 грн./$, к середине дня они составили 26,09-26,20 грн./$», - рассказал Куринной.

Самый дешевый доллар 7 мая стоил 26,11 грн./$, и его можно было найти либо в небанковских обменниках, либо в регионах (Львов Банк). А самый дорогой - 26,45 грн./$, и этот ценник поставил государственный Укргазбанк.

Большинство же банковских курсов продажи валюты укладывалось в рамки 26,25-26,35 грн./$: Альфа-Банк, Правэкс-Банк, ОТП Банк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк, ВТБ Банк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Кредобанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,40-26,30 грн./$.

На черном рынке цены приподнялись на пару копеек. Менялы начинали день в рамках 26,06-26,09 грн./$, после чего к полудню понялись к 26,06-26,11 грн./$. И в этом же диапазоне завершились день.

Завтра финансисты рассчитывают на активизацию торгов перед выходным в среду. За день до 9 мая компании постараются позакрывать побольше внешнеэкономических проплат. Но, как уверяют финансисты все обойдется без подорожания валюты.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,15-26,25 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.