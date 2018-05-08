Финансовые новости
- |
- 08.05.18
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минрегион намерен запретить обустраивать парковки на тротуарах
18:31 07.05.2018 |
Соответствующие изменения содержатся в новых Государственных строительных нормах, которые устанавливают требования на проектирование и строительство улиц и дорог городских и сельских населенных пунктов.
"Хаотичные парковки автомобилей значительно затрудняют дорожное движение, вызывает пробки и самое главное - создает опасность и неудобства для пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения парковок, в частности, на тротуарах, стало одним из изменений при обновлении ГСН по улицам и дорогам. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах и минимизирует возможные аварии с участием пешеходов", - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.
Обновленные ГСН будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог. Новый проект ГСН по улицам и дорогам разработан на замену аналогичных норм 2001 года, он уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банки стали менее активно брать валюту на позицию под перепродажу. Похоже, не верят в ее дальнейшее подорожание
ТОП-НОВОСТИ
|Минрегион намерен запретить обустраивать парковки на тротуарах
|Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория — Всемирный банк
|СБУ установила причастность кадровых военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015г, передаст материалы в Международный суд ООН
|Кнут интеллектуальной собственности: почему США забрали у Украины торговые льготы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
|Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
Это интересно
|Новый дрон Xiaomi стоит всего 64 доллара
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км