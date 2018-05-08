Минрегион намерен запретить обустраивать парковки на тротуарах

Соответствующие изменения содержатся в новых Государственных строительных нормах, которые устанавливают требования на проектирование и строительство улиц и дорог городских и сельских населенных пунктов.

"Хаотичные парковки автомобилей значительно затрудняют дорожное движение, вызывает пробки и самое главное - создает опасность и неудобства для пешеходов. Поэтому норма о запрете размещения парковок, в частности, на тротуарах, стало одним из изменений при обновлении ГСН по улицам и дорогам. Это будет способствовать повышению безопасности в пешеходных зонах и минимизирует возможные аварии с участием пешеходов", - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Обновленные ГСН будут распространяться на проектирование новых и реконструкцию существующих улиц и дорог. Новый проект ГСН по улицам и дорогам разработан на замену аналогичных норм 2001 года, он уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.