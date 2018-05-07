Первомайский некомплект. Как Пасечник заткнул за пояс Захарченко

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Пока российские оккупационные администрации в ОРДЛО проводят между собой "парадобесные" соревнования, в подразделениях оккупационной армии России фиксируется значительный некомплект и "передозировка" асоциальными элементами.

Первомайское соревнование Пасечника с Захарченко

На минувшей неделе в перманентном пиар-соревновании между двумя российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донетчины и Луганщины произошло доселе невиданное - победу одержали луганские коллаборанты над донецкими, причем с крупным счетом. Так, в Донецке на первомайскую демонстрацию согнали лишь до 3 тысяч студентов, бюджетников и другого подневольного люда (о таком их количестве сообщили местные пропагандистские СМИ, так что массовка явно была меньшей), которые уныло промаршировали от библиотеки имени Крупской до площади Ленина. И, что особо разозлило идейных донецких "ватников", 1 мая перед "трудящимися ДНР" не удосужились появиться не то что сам Захарченко со своим ближайшим подельником Тимофеевым по кличке "Ташкент", но даже третьесортные их подмастерья.

Зато главарю "ЛНР" Пасечнику удалось собрать "на праздник" аж вдесятеро больше народу, чем в соседней квазиреспублике, чего, наверное, не наблюдалось в Луганске еще с советских времен. При этом луганский "мини Путин" заставил на трибуне улыбаться практически весь свой "партхозактив", одетый, кстати, исключительно по гражданке. Даже "главмент" Корнет сменил свой хоть и фейковый, но залихватский генеральский мундир на скромненький пиджачок. Все, видимо, потому, что действо носило эпическое название "Марш мира", организованное "Миром Луганщины" (было отдельно заявлено, что из 30 тыс. марширующих было 25 тыс. членов именно этой сепаратистской организации). То есть местной "партией власти", которую нынче возглавляет Пасечник и куда, видимо, записали уже всех, кто еще может передвигаться на подобных демонстрациях.

Уже потом отдельные демонстранты делились в соцсетях своими впечатлениями, что, мол, их принудительно свозили в Луганск и с Алчевска, и с Краснодона (после деоккупации Сорокино), и с Красного Луча (после деоккупации Хрустальный), и со Свердловска (после деоккупации Должанск), и с других оккупированных городов и поселков Луганщины. Некоторым за неявку на Первомай угрожали увольнением с работы или отчислением с учебы, на кого-то вообще обещали настучать в "МГБ ЛНР". Одним словом, чекисту Пасечнику пока удалось наглядно продемонстрировать перед кремлевскими хозяевами свои преимущества над нечекистом Захарченко в деле тоталитарной организации масс.

Впрочем, "матчи-реванши" не за горами - как 9 мая, та и 11-го, когда и в "ДНР", и в "ЛНР" пафосно отмечают так называемые "дни республик". Правда, в кульминационный момент "дедывоевального победобесия" соревноваться парадами между собой будут не столько оккупационные администрации в ОРДЛО, сколько 1-й (в ОРДО) и 2-й (в ОРЛО) армейские корпуса российской оккупационной армии. А у обоих АК сейчас далеко не предпраздничное настроение.

Оккупационный некомплект и асоциальные элементы

"Укомплектованность личным составом не соответствует предъявленным требованиям", - такой краткий и достаточно безапелляционный вывод сделан в акте оккупантов из штаба 2-го АК по результатам недавней проверки одной из своих бригад. Весь многостраничный документ появился в сети 2 мая, где указано много важной для украинской разведки информации. Здесь не только точные цифры некомплекта по всем направлениям, но и полный список состава самой проверочной комиссии из российских офицеров-"ихтамнетов" (35 лиц) и командования проверяемой части, четкое количество и состояние всех вооружений подразделений и координаты их нынешней дислокации. А также морально-психологическое состояние личного состава, характеризующееся ростом дезертирства, алкоголизма и наркомании.

И это, можно сказать, одна из самых образцовых бригад ограниченного контингента ВС РФ в ОРДЛО, недоукомплектованная всего на 21%. В других частях и соединениях все намного хуже. Например, по данным координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука, обнародованным им также на минувшей неделе, в целом некомплект 1-го АК личным составом варьируется от 40% до 60%, а некоторые подразделения укомплектованы вообще только на 5%, то бишь существуют исключительно на бумаге.

Плюс имеющиеся в наличии у оккупантов кадры - сплошь и рядом то алкоголики, то наркоманы, то натуральные клиенты психбольниц, то бывшие уголовники, и к тому же все они еще и нередко ВИЧ-инфицированные и больные открытой формой туберкулеза. В итоге, согласно направленному оккупантами в штаб Южного военного округа ВС РФ отчету, асоциальные элементы в составе дислоцированных 1-го и 2-го армейских корпусов составляют 80%. Так что общую ситуацию по ту линию фронта пока спасают лишь отдельные спецподразделения российской армии и ЧВК.

Уничтожение ландшафтного парка "Донецкий кряж"

На прошлой неделе стало известно, что российская агрессия на Донбассе не только плачевно отразилась и продолжат отражаться на человеческих судьбах, но и уже привела к фактически безвозвратным потерям для ранее уникальных уголков местной природы. Как констатировал в интервью "Радио Свобода" эксперт международной благотворительной организации "Экология-Право-Человек" Алексей Василюк, в результате боевых действий практически полностью уничтожен ландшафтный парк-заповедник "Донецкий кряж", расположенный в Амвросиевском и Шахтерском районах оккупированной части Донетчины.

До войны тут сохранялись характерные примеры реликтовых, дубовых байрачных лесов, чередующихся массивами первозданной степи и искусственных лесных насаждений. Флористический список включал почти тысячу видов растений, из которых многие эндемичные (то есть произрастающие в ограниченном ареале) и занесенные в Красную книгу Украины. Фауна также имела 35 краснокнижных видов, а живописные ландшафты и благоприятные условия для разнопланового отдыха предоставляли данной заповедной зоне значительную рекреационную ценность. Но, к сожалению, все это в прошлом, до наступления в 2014-м локального апокалипсиса в виде "русской весны".

По понятным причинам, экологи узнали о ситуации в парке "Донецкий кряж" не после непосредственного его посещения, а исключительно по снимкам из космоса, так что реальное положение вещей может быть еще катастрофичнее. Хотя экологическая катастрофа и так понятна, исходя хотя бы из наличия на территории минимум 16 тыс. воронок от взрывов, уничтоживших все живое в большом радиусе вокруг себя. И в нынешних климатических условиях Донбасса вырастить новые деревья на месте сгоревших будет уже попросту невозможно.