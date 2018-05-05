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Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
23:44 04.05.2018 |
Последние на этой сокращенной рабочей неделе торги на межбанке завершились подорожанием доллара на 11 копеек по сравнению со вчерашними значениями - до 26,31-26,335 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Сегодняшние торги проходили активно на фоне превышения спроса над предложением валюты. Рынок открылся на уровне 26,26-26,30 грн./$, в дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 26,33-26,35 грн./$ около полудня, с последующим откатом до 26,31-26,335 грн./$ к окончанию торгов», - прокомментировал Куринной.
Повышенный спрос на валюту формировали преимущественно импортеры нефтепродуктов, которые ринулись скупать дорожающий доллар в преддверии выходных, а также иностранцы - под выплату дивидендов. Свою лепту внесли в общее дело и спекулятивно настроенные участники, которые пытались раскачать рынок в обе стороны.
Экспортеры, напротив, почуяв растущий тренд расставаться с выручкой не спешили. Одной же только обязательной к продаже ее части сегодня было явно недостаточно для баланса.
Суммарно за день наторговали не так много - $363 млн., против вчерашних $421 млн. Хотя активность была выше, чем на торгах в среду. По оценкам НБУ, средневзвешенный курс заключенных сегодня сделок вырос на 12 копеек и достиг отметки 26,31 грн./$.
Впрочем, это обстоятельство не смутило центробанк - за ростом котировок он наблюдал с завидным спокойствием и его присутствие на рынке казначеи вычислить так и не смогли. Очевидно, курсовая динамика не показалась ему угрожающей.
«Одной из причин растущего курса является заявление НБУ о намерении покупать ежедневно на межбанке порядка $10 млн. Рынок понимает, что даже при небольшом движении вниз регулятор выйдет на межбанк с покупкой и притормозит укрепление гривни. Это сдерживающий фактор», - рассказал Андрей Львов, директор департамента банкнотного банкинга Индустриалбанка.
Объем свободной ликвидности вырос на 1,6 млрд. грн. и составил 113,1 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,7 млрд. грн. и составили 47 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 2,3 млрд. грн. и составил 66,1 млрд. грн.
«Наличный рынок удерживает позитивный для гривни курсовой разрыв с межбанком: с утра он открылся вчерашними котировками 26,00-26,05, к середине дня они под влиянием межбанка подросли до 26,07-26,13», - рассказал Олег Куринной.
К вечеру минимальные курсы продажи в банковских кассах и вовсе достигли уровней 26,10-26,15 грн./$., да и то, выставлять такие котировки рискнули лишь несколько финучреждений: РВС банк, Банк ¾ и «Глобус». В среднем же наличный доллар продавали в диапазоне 26,20-26,30 грн./$.
Не стали скромничать и менялы. Еще утром, почувствовав межбанковские тенденции, они подняли курс продажи «американца» на 3-4 копейки до 26,08-26,09 грн./$. Но уже к обеду взвинтили ценники и отказывались отдавать валюту дешевле 26,12-26,15 грн./$.
В рабочую субботу, 5 мая, торги на межбанке проводить не будут - так распорядился Нацбанк. Так что ближайший рабочий день для валютчиков назначен на понедельник.
Банкиры рассчитывают в этот день на относительно спокойные торги, вспоминая о продаже обязательных 50% валютной выручки, которая зашла на счета экспортеров в пятницу. Сделай НБУ субботу рабочей для межбанка, в понедельник сформировался бы приличный валютный дефицит. И уж тут без интервенций никак бы не обошлось.
Между тем, значительного курсового отката от торгов в понедельник казначеи не ждут. Хотя и пессимизмом их прогнозы не отличаются. К примеру, Олег Куринной уверен, что торги будут проходить в диапазоне 26,15-26,25 грн./$.
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