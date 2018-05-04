Объем реализованной в Украине промпродукции в I кв. вырос на 16,7% - Госстат

По ее данным, в марте-2018 по сравнению с мартом-2017 года индекс оборота реализованной промпродукции вырос на 10,9%, к февралю-2018 - на 11,1%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в марте-2018 по сравнению с мартом-2017 возросла на 2,2% (к февралю-2018 – на 4,6%), в перерабатывающей промышленности – на 12,9% (к февралю-2018 – на 12,6%).
В общем объеме реализации промышленной продукции за первый квартал наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (60,1%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (25,1%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,4%), производство чугуна, стали и ферросплавов (14,3%), добывающую промышленность и разработку карьеров (13,9%).
Как сообщалось, в 2017 году реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году
Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности за январь-март 2018г.
|январь-март 2018г., млн грн
|ко всей реализованной продукции, %
|из него за пределы страны, млн грн
|к объему реализованной продукции за пределы страны, %
|Промышленность Украины¹
|621436.4
|100.0
|166784.0
|26.8
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|459685.0
|74.0
|166029.5
|36.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|86534.4
|13.9
|19498.5
|22.5
|добыча каменного и бурого угля
|16708.0
|2.7
|…2
|…2
|добыча сырой нефти и природного газа
|29004.7
|4.7
|-
|-
|добыча металлических руд
|35603.7
|5.7
|18070.4
|50.8
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|3732.1
|0.6
|1359.8
|36.4
|Перерабатывающая промышленность
|373150.6
|60.1
|146531.0
|39.3
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|113648.6
|18.3
|34109.1
|30.0
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|1995.4
|0.3
|739.7
|37.1
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|19580.0
|3.1
|7541.4
|38.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|25203.0
|4.0
|1563.0
|6.2
|Производство химических веществ и химической продукции
|17330.9
|2.8
|5716.6
|33.0
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|7555.7
|1.2
|792.6
|10.5
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|22808.5
|3.7
|4240.9
|18.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|114102.1
|18.4
|67634.9
|59.3
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|38272.5
|6.2
|18920.8
|49.4
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|3132.8
|0.5
|849.9
|27.1
|Производство электрического оборудования
|7378.8
|1.2
|3024.2
|41.0
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|15350.3
|2.5
|9294.6
|60.5
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|9126.2
|1.5
|3344.1
|36.6
|Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха
|155981.4
|25.1
|…2
|…2
|Водоснабжения;канализация, отходы
|5770.0
|0.9
|…2
|…2
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в марте 2018г, %
|март 2018 к февралю 2018
|март 2018 к марту 2017
|из него внутреннего оборота, март 2018 к февралю 2018
|март 2018 марту 2017
|из него внешнего оборота, март 2018 к февралю 2018
|март 2018 к марту 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность¹
|111.1
|110.9
|107.1
|115.1
|118.9
|104.2
|Товары промежуточного потребления
|107.4
|114.0
|102.5
|118.0
|113.6
|109.7
|Инвестиционные товары
|109.7
|104.7
|108.0
|113.8
|112.4
|93.4
|Потребительские товары краткосрочного использования
|120.3
|104.2
|113.5
|109.2
|135.4
|96.2
|Потребительские товары долгосрочного использования
|105.0
|114.1
|101.5
|97.1
|107.9
|132.6
|Энергия
|106.6
|121.8
|106.8
|120.8
|98.3
|203.1
Данные: Госстат Украины
Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в марте 2018г. по основным видам деятельности, %
|март 2018 к февралю 2018
|март 2018 к марту 2017
|внутреннего оборота, март 2018 к февралю 2018
|внутреннего оборота, март 2018 марту 2017
|внешнего оборота, март 2018 к февралю 2018
|внешнего оборота, март 2018 к марту 2017
|Добывающая и перерабатывающая промышленность
|111.1
|110.9
|107.1
|115.1
|118.9
|104.2
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|104.6
|102.2
|105.3
|116.1
|102.0
|69.4
|добыча каменного и бурого угля
|109.8
|135.8
|109.8
|135.8
|-
|-
|добыча сырой нефти и природного газа
|103.6
|104.1
|103.6
|104.1
|-
|-
|добыча металлических руд
|99.8
|85.3
|98.0
|114.0
|101.5
|68.4
|добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров
|105.3
|92.9
|104.5
|101.0
|106.9
|81.1
|Перерабатывающая промышленность
|112.6
|112.9
|107.6
|114.8
|121.0
|110.0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|121.3
|103.2
|113.4
|108.1
|139.0
|95.2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов
|111.9
|118.6
|123.4
|119.0
|100.7
|118.0
|Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|109.2
|123.4
|106.8
|117.1
|112.9
|134.1
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|108.1
|140.1
|108.8
|137.5
|98.3
|203.1
|Производство химических веществ и химической продукции
|108.1
|140.1
|108.8
|137.5
|98.3
|203.1
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|111.8
|112.2
|112.3
|118.4
|108.2
|77.8
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|108.0
|96.0
|107.4
|91.4
|110.5
|122.6
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
|107.5
|125.4
|97.3
|135.9
|116.6
|118.7
|Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|107.1
|103.9
|100.4
|106.7
|115.7
|100.9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|73.0
|143.0
|65.1
|173.4
|103.9
|100.0
|Производство электрического оборудования
|73.0
|143.0
|65.1
|173.4
|103.9
|100.0
|Производство автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и др. транспортных средств
|104.3
|94.7
|86.6
|102.7
|121.4
|89.8
|Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования
|117.3
|122.6
|121.3
|130.9
|110.2
|108.9
¹ - Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
² - Данные не обнародуются с целью обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" о конфиденциальности статистической информации.
Данные: Госстат Украины