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Оккупанты пересмотрят право собственности жителей Крыма
12:28 04.05.2018 |
Министерство экономического развития России предложило отменить гарантии неприкосновенности права собственности на недвижимость, которые оккупанты дали жителям Крыма в 2014 году.
Об этом пишет "Коммерсант".
Соответствующие поправки в действующий российский закон №6-ФКЗ "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов..." (Закон об аннексии Крыма) российское министерство обнародовало на своем сайте.
Как отмечает газета, в 2014 году при захвате полуострова Россия гарантировала собственникам и пользователям объектов недвижимости в Крыму, что выданные им до аннексии документы на это имущество будут признаваться страной-оккупантом без "какого-либо подтверждения" со стороны госорганов. Теперь в России решили отказаться от такого подхода.
Поправки предусматривают, что законность права собственности на недвижимость, которое возникло у ее владельцев до 1 января 2008 года, будут в каждом конкретном случае определять суды.
Чем обусловлены указанные в законопроекте даты, в тексте документа и сопроводительных материалах к нему не сообщается.
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