Без кумулятивного эффекта. Билецкий и Тягнибок истощают друг друга

Вот уже больше года прошло с момента торжественного подписания в марте 2017 г. лидерами "Свободы" Олегом Тягнибоком, "Национального корпуса" Андреем Билецким и "Правого сектора" Андреем Тарасенко документа об объединении под названием "Национальный манифест", который также поддержали менее известные праворадикалы из ОУН, КУН и организации "С14". Но в деле совместного партстроительства националистов воз и ныне там. Даже во время общих уличных маршей, факельных шествий и других действительно красочных акций "свободовцы" и "азовцы" всегда держатся отдельными группами. То есть реального организационного единения партийных структур, подчиненных одной стратегии, до сих пор нет и в помине, существует лишь определенная координация тактических действий, не более того.

В результате за прошедший год Билецкий и Тягнибок продолжили работать каждый преимущественно по своей программе, посему никаких глобальных последствий от формального создания праворадикального союза не наблюдается, не говоря уже о пресловутом кумулятивном эффекте для рейтингов обеих партий. Текущие показатели их электоральной поддержки фактически замерли на тех же отметках, которые были еще до подписания "Национального манифеста". Правда, "Свобода", как и ранее, опережает "Нацкорпус" раз в двадцать или даже в тридцать, поэтому говорить об их равноправии как предвыборных партнеров просто смешно.

Впрочем, очевидно, что разительное рейтинговое отставание "азовцев" от "свободовцев" зиждется как раз на заморозке взаимного противостояния между ними. В случае возобновления Билецким жесткой конкуренции с Тягнибоком исходные пропорции рейтингов могут резко и очень быстро измениться, причем далеко не в пользу последнего. Или вообще в ультрарадикальном политическом сегменте начнется настоящая битва не на жизнь, а на смерть. Собственно, предстоящие выборы - и президентские, и парламентские - станут радикальной проверкой на генеральную договороспособность для обоих вождей, которые явно склонны признавать окончательное лидерство только за собой.

Уже сейчас понятно, что в тройке подписантов "Национального манифеста" амбиции выдвигаться на выборах-2019 в президенты отсутствуют только у нынешнего главного "правосека" Тарасенко. Что легко объяснимо - он, в отличие от своего предшественника Дмитрия Яроша, совершенно неизвестен широкому кругу украинских избирателей. К тому же от "Правого сектора", окончательно растерявшего свою какую-либо организационную стройность и реальное политическое влияние хотя бы на местном микроуровне, остался лишь один яркий и некогда популярный бренд. Хотя ситуация может сильно измениться, если в партию вернется Ярош, возобновив свою активную политическую деятельность и решив баллотироваться на главный пост в государстве. На данный момент свои планы на 2019-й он еще не озвучивал, а его организация "ДІЯ" ("Державницька ініціатива Яроша") пока существует де-факто "про запас" и "на всякий случай".

Зато лидер "Свободы" просто обязан участвовать в весенней президентской гонке, чтобы разогреть потенциальных "свободовских" избирателей на жаркую осень, когда состоится финальный забег в новую Верховную Раду. Аналогичные мотивы есть и у Билецкого, если его "Нацкорпус" пойдет на парламентские выборы-2019 таки отдельно. Таким образом, ему с Тягнибоком уже сейчас нужно решить ключевой вопрос, который вскорости вообще встанет ребром, - укреплять блокирование, создав, наконец, единый предвыборный штаб, или расходиться восвояси, при этом топчась на одном электоральном поле. И в обоих вариантах поведения есть свои плюсы и минусы.

В первом случае необходима полная интеграция "Нацкорпуса" и его "Национальных дружин" в "Свободу", владеющую большой сетью партийных ячеек по всей стране с мэрами и фракциями в местных советах, что вряд ли помешает Билецкому для упрочнения своих политических позиций. Но одновременно на экс-командира полка "Азов" с его незапятнанной геройской репутацией будет распространяться часть ответственности за всю историю пребывания "свободовцев" при власти как на местах, так и в центре. А подобный, скажем так, их малопродуктивный заход в Кабмин, ОГА и РГА в 2014-м уже стоил партии Тягнибока поражения на последних перевыборах парламента.

Ну и, само собой, лидеру вождистского "Нацкорпуса" придется признать верховенство вождя "Свободы". К тому же у еще одного препятствия к полному слиянию националистов воедино есть даже фамилия - Аваков. Не секрет, что Билецкий имеет с главой МВД и его окружением давние приятельские отношения, зато Тягнибок уже который год испытывает к Арсену Борисовичу откровенную идиосинкразию.

В случае же "развода и девичьей фамилии", Билецкий все опять начнет с чистого листа, вернувшись в одночасье в прошлое - на Покрову 2016 г., когда "азовцы" официально запустили свой партийный проект. Однако для выхода "Нацкорпуса" на электоральные горизонты, позволяющие претендовать на преодоление проходного барьера в ВР, может уже банально не хватить времени, ведь теперешние стартовые позиции партии с рейтингом около нуля - не самые удачные для быстрой политтехнологической раскрутки.

Как бы то ни было, но у партий Тягнибока и Билецкого есть еще одна общая проблема фундаментального характера, причем вне зависимости от того, пойдут они на выборы совместно или раздельно. Называется она кризисом новых идей для украинских праворадикалов. На былых лозунгах "Геть від Москви" и декоммунизации уже не уедешь - нынче они не просто общеприняты широким спектром политических сил, но даже активно внедряются в государственную политику сегодняшней властью, к которой националисты, напомним, находятся в жесткой оппозиции.

Сейчас "Свобода" и "Нацкорпус" носятся с "Антиолигархическим пакетом коренных преобразований", где речь идет о возвращении капиталов из офшоров и ликвидации схем вывода денег из страны, демонополизации и ликвидации олигархической модели экономики, деолигархизации энергетики, справедливых тарифов и тому подобное. В поддержку данных требований устраиваются уличные марши и принимаются заявления местных советов по инициативе депутатов-"свободовцев", за которые голосуют любые оппозиционеры - и от "Батьківщини", и от "Самопомочі", и от Радикальной партии. В том-то и дело, что борьбу с олигархами взяли на свои флаги очень многие. Так что это далеко не эксклюзив, позволяющий Тягнибоку и Билецкому рассчитывать на значительные бонусы от избирателей на грядущих выборах.