Какие пуски готовят в КБ Южное

Топ-менеджер КБ Южное о сотрудничестве с США и Европой, программе "Морской старт" и Илоне Маске.

Украинское конструкторское бюро Южное им. М.К. Янгеля - одно из самых известных и признанных в мире научно-конструкторских предприятий по разработке ракетно-космической техники.

LIGA.net более полугода пыталась взять интервью у гендиректора КБ Александра Дегтярева, однако по разным причинам встреча откладывалась. Нам предложили пообщаться с заместителем генерального директора по летным испытаниям Анатолием Агарковым.

Ниже - тезисы интервью, которое было согласовано с пресс-службой КБ.

О сотрудничестве с США - проект Antares

Первый запуск Antares состоялся 21 апреля 2013 года. Это проект американской компании Orbital, предназначенный для запуска на низкую орбиту Земли грузов весом до 8 тонн. В 2018 году должно быть произведено два запуска. Первый запланирован на 20 мая.

Об участии в проектах Европейского космического агентства (ЕКА)

16 лет назад в Брюсселе было создано представительство КБ Южное. Мы стремимся стать членом ЕКА, но для вступления необходимо внести определенный взнос. Хотя, когда в Европе есть необходимость, они к нам обращаются. Яркий пример - проект легкой ракеты-носителя Vega, на которую ПО ЮМЗ поставляет двигатель нашей разработки.

О лунных проектах

В прошлом году Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о желании построить постоянную лунную базу "Лунная деревня". Проект может стать новым шагом на пути освоения дальнего космоса после того, как в 2024 году прекратится поддержка обслуживания Международной космической станции. Мы первый ассоциативный член в этом проекте.

О продаже Китаю технологии лунного модуля

Информация о продаже Китаю технологий лунного модуля "Блок Е" не соответствует действительности. Мы ничего без контрактов продать не можем, и каждый контракт контролируют государственные органы.

О программе "Морской старт"

Ни одна космическая программа в мире не существует без государственной поддержки. "Морской старт" - первая и единственная коммерческая космическая программа без поддержки государства. Это уникальная программа запуска космического корабля с надводной платформы. Ее все время преследовали экономические проблемы. Были аварии и другие неприятные моменты.

Основная сложность была в том, что программа новая и с необычным пуском. Поэтому возникали задержки в процессе доставки модулей и узлов, предпусковой подготовки. Все это помешало "Морскому старту" стать прибыльным и успешным проектом.

Если бы нам удалось выйти на шесть пусков в год, можно было говорить о рентабельности проекта. Но в 2014 году все пуски прекратились. После закрытия проекта наш генеральный директор Дегтярев вышел с инициативой возродить его и продолжить эксплуатацию. В результате нашелся инвестор, который решил возобновить проект - это компания S7.

О будущем "Морского старта"

Это будет коммерческий проект на "Морском старте". Южный машиностроительный завод (ЮМЗ) заключил контракт на изготовление 12 ракет (вторая и третья ступень). На нас возложена задача авторского сопровождения изготовления и поддержки систем. Сейчас задача возобновить эксплуатацию комплекса. Ждем, что буквально в этом месяце все последние юридические вопросы по "Морскому старту" будут закрыты.

Первый пуск запланирован на конец 2019 года. Следующие три - в 2020, четыре - в 2021 и четыре - в 2022 году.

О стоимости доставки грузов на орбиту

Стоимость запуска одного килограмма полезного груза у Илона Маска - около $14 000. Мы работаем над снижением стоимости. Но Маску надо сказать спасибо за то, что он разбудил ракетно-космический мир. Рынок как будто дремал, а он его практически "взорвал". Правда, надо понимать, что любая авария может "съесть" всю экономию. Причина - использование многоразовых ступеней.

Сейчас мы проектируем РН "Циклон 4М", там мы применим наши идеи по снижению стоимости пусковых услуг. Надо отметить, что конкурентоспособность зависит не только от стоимости, но и от надежности пусков.

О проектах и контактах с Илоном Маском

У КБ Южное не было никаких контактов с компаниями Илона Маска и его представителями - ни по космическим программам, ни по проекту Hyperloop.

Подход Маска к своим программам хорош тем, что он сделал ставку на молодежь. Кроме этого, он подошел как бизнесмен и на основе существующих разработок собрал пазл, создав Falcon, который удивил весь мир. Так что в плане продвижения и инженерной космической мысли Илон Маск сделал много и, очень надеемся, сделает еще больше.

О нереализованном проекте космодрома в Бразилии

Когда мы готовили проект космодрома в Бразилии, то именно там мы впервые начали разрабатывать наземный комплекс со всеми его составляющими. К сожалению, бразильский проект по разным экономическим и политическим причинам не осуществился. Но самое главное - мы приобрели опыт создания таких комплексов.

Важно, что через разработки проекта в Бразилии прошла молодежь, и она очень многому научилась. Во многом благодаря несостоявшемуся проекту в Бразилии мы с уверенностью работаем по заказу наших канадских партнеров над проектом космодрома, с которого будет стартовать Циклон 4м.

О строительстве космодрома в Канаде

Циклон 4м проектируется под космодром, который планируется построить в провинции "Северная Шотландия в Канаде". Мы отвечаем за создание ракетоносителя и за часть наземного технологического оборудования (НТО). При этом раньше были "головными" по всему ракетно-промышленному комплексу, т.е. ракеты были наши.

После проекта в Бразилии осталась, с одной стороны, достаточно серьезная материально-техническая часть, а с другой - документация, которую мы используем в проекте космодрома в Канаде.

О планах на 2018 год

Запланировано два пуска по проекту Antares в Америке и пуски в Европе ракетоносителя Vega. В рамках этого проекта ЮМЗ получил новый заказ на изготовление 20 двигателей, а мы сопровождаем изготовление, участвуем в испытаниях узлов и двигателей в целом. Понятно, что будем также работать над возобновлением эксплуатации "Морского старта".

О запуске украинского спутника в 2018 году

Декларируется запуск телекоммуникационного украинского спутника "Либідь" с Байконура. Однако по проекту существует очень много вопросов, которые решаются выделением финансирования и волевым усилием.

За нами ракетоноситель, который надо доукомплектовать. Пуск запланирован на декабрь 2018 года.

О кадровой политике

По состоянию на начало 2018 года численность работников предприятия - более 5200 человек. У нас кадровое равновесие - одна треть молодежи, одна треть среднего поколения и одна треть старшего. Много молодых руководителей разного уровня, а значит, есть будущее.

При этом на предприятии сейчас свыше 1800 молодых сотрудников, а средний возраст - немногим более 45 лет. Только в 2017 году мы взяли около 300 молодых специалистов на работу в КБ.

Мы активно привлекаем молодежь. Они приходят на зарплату 5000-5200 грн. Это чистая зарплата без надбавок и премии. Сейчас средняя зарплата по КБ «Южное» 12 000 грн. Для молодежи создано много преференций. Ежемесячно выплачиваются надбавки генерального директора. Дипломникам с отличием в течение трех лет выплачиваются дополнительные надбавки. У нас существуют отдельные выплаты по рождению ребенка, доплачиваем за питание детей в школах, есть единоразовая матпомощь на свадьбах молодоженам и другое.

О финансировании

Бюджет всей аэрокосмической отрасли - 87 млн грн. Каждый год КБ "Южное" платит налогов в несколько раз больше, чем весь бюджет отрасли.