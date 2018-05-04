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Доллар на межбанке рванул вверх: экспортеры не смогли выручить гривню
23:00 03.05.2018 |
Сегодняшние валютные торги на межбанке завершились подорожанием доллара сразу на 7 копеек. Активность проявляли и продавцы доллара, и покупатели. Однако последних оказалось больше, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Торги начинались котировками 26,15-26,18 грн./$, но уже к обеду выросли до 26,19-26,21 грн./$. К закрытию сессии курс поднялся еще выше - к отметкам 26,21-26,24 грн./$. Иностранцы активно покупали валюту под репатриацию дивидендов, так что даже несмотря на строенные продажи экспортеров предложение немного опережало спрос», - добавил Гриненко.
В таких условиях Нацбанк отказался от затеи покупать доллар в резервы и впервые за долгое время в торгах не участвовал. Очевидно, не показались угрожающими регулятору и растущие котировки - продавать американскую валюту при умеренном ослаблении гривни он тоже не стал.
Дневной объем торгов на межбанке вырос со вчерашних $277 млн до $421 млн. А средневзвешенный курс заключенных сделок составил 26,19 грн./$.
«Повышенная активность и курсовые тренды сегодняшнего дня были обусловлены увеличением валютного предложения за счет обязательных продаж экспортерами валютной выручки за 30 апреля и 1 мая, а также ростом спроса со стороны импортеров и нерезидентов под вывод дивидендов и конвертацию средств, полученных за ОВГЗ», - дополнил коллегу директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из покупателей валюты сегодня выделяли Райффайзен банк Аваль, Креди Агриколь банк и Прокредит банк. Активно продавали доллар ПУМБ и государственные Приватбанк и Укргазбанк.
Объем свободной ликвидности вырос на 0,1 млрд. грн. и составил 111,5 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 3,2 млрд. грн. и составили 47,7 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,3 млрд. грн. и составил 63,8 млрд. грн.
Несколько поутихли оптимистичные настроения и на наличном рынке, а курс двинулся вслед за межбанком. Если вчера в банковских кассах валюту продавали людям по 26,05-26,10 грн./$, рассчитывая на сегодняшний откат курса, то к вечеру четверга ценники выросли до 26,10-26,20 грн./$. Минимальные курсы выставляли «Глобус», Банк инвестиций и сбережений, Пиреус банк и Агропросперис банк.
Выкупали валюту у населения финучреждения по 25,85-25,95 грн./$.
Менялы на черном рынке также немного приподняли ценники. Утром они предлагали американскую валюту по 25,98-26,0 грн./$., однако по мере роста котировок на межбанке прибавили к курсу 5 копеек. Так что к вечеру найти доллар дешевле 26,05-26,08 грн. уже было сложно. И это несмотря на то, что на рынке доминировали покупатели.
От завтрашних торгов банкиры резких колебаний не ждут. Юрий Гриненко рассчитывает на спокойную торговлю и небольшой откат курса.
«Пик покупок нерезидентов под дивиденды обычно приходится на первый день. И этот фактор завтра не должен оказывать решающего значения на торги. Ожидаю, что котировки будут понемногу спускаться и последний на этой неделе рабочий день межбанка завершим у отметок 26,15-26,18 грн./$», - говорит Гриненко.
Поддерживает его и Олег Куринной. По его мнению завтрашние торги пройдут в рамках коридора 26,10-26,20 грн./$.
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