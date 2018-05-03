Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба заявляет о начале проверки пограничниками России судов, которые направляются в Украину, во время прохождения Керченского пролива.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их досмотра. Суда, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации команды судна", - сказано в нем.

Так, 30 апреля, во время оформления в Мариупольском порту теплохода, следовавшего по маршруту Греция (Чиос) - Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено пограничным сторожевым кораблем Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Оккупанты провели досмотр судна и провели идентификацию членов команды, однако замечаний с их стороны не последовало.

В тот же день таким же образом был остановлен теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) - Украина (Мариуполь), команда которого состояла из украинцев.

На следующий день представители страны-агрессора остановили теплоход под флагом Болгарии, направляющийся по маршруту Италия (Ногаро) - Украина (Мариуполь).

Согласно сообщению, некоторые суда проверяют по несколько раз.

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) констатирует незаконный заход в порты аннексированного Россией Крыма 26 грузовых судов в апреле.