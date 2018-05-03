Финансовые новости
- |
- 03.05.18
- |
- 17:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
22:17 02.05.2018 |
К концу дня после небольших курсовых качелей котировки немного выросли и закрывался рынок на уровне 26,17-26,19 грн./$. Таким образом, по сравнению с пятницей курс гривны укрепился на 3 копейки.
«Торги открывались небольшим укреплением гривны до 26,15-26,17 грн./$. Затем котировки опустились еще ниже - до 26,14-26,15 грн./$, однако потом вышел Нацбанк с покупкой $10 млн, чем скорректировал рынок к 26,15-26,17 грн./$», - прокомментировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В целом, участники отмечали слабую активность на рынке. Причем в течение всего дня спрос преимущественно соответствовал предложению.
«Сегодняшние торги проходили умеренно активно при преимущественном равновесии спроса и предложения. Общий объем сделок составил $277 млн по средневзвешенному курсу 26,16 грн./$, что на 4 копейки ниже уровня пятницы», - рассказал нам директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По его мнению, этому способствовало отсутствие обязательных продаж валюты со стороны экспортеров, перекосы спроса и предложения в связи с несовпадающими графиками внутреннего и внешнего рынков, а также преобладание предложения валюты над спросом на наличном рынке.
Из покупателей, кроме Нацбанка, сегодня отмечали Креди Агриколь Банк, Ситибанк и Прокредит банк. Продавали валюту ПУМБ, Райффайзен банк Авал и Приватбанк.
«Объем свободной ликвидности снизился на 1,2 млрд. грн. и составил 111,4 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 3,2 млрд. грн. и составили 50,9 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 4,4 млрд. грн. и составил 60,5 млрд. грн», - добавил Куринной.
Наличный рынок отреагировал на спокойную межбанковскую торговлю небольшим снижением котировок. Если утром в банковских кассах доллар продавали по 26,15-26,20 грн./$, то к обеду бакс готовы были отдавать уже по 26,05-26,10 грн./$. Покупали валюту у людей по 25,80-25,90 грн./$.
Самый дешевый доллар предлагали Банк инвестиций и сбережений, Пиреус банк и «Глобус». А дороже всего скупали бакс у населения Универсал банк, Сбербанк и Юнекс банк.
А вот ощутимых изменений на черном рынке сегодня не произошло. Менялы весь день торговали американской валютой в диапазоне 25,97-26,0 грн./$. И даже небольшое превышение предложения над спросом не позволило в течение дня сдвинуть наличные котировки с мертвой точки.
А вот мнения банкиров относительно прогнозов о ходе завтрашних торгов разделились. Ключевым фактором, который будет оказывать влияние на торги в четверг, они единодушно называют продажу валютной выручки экспортерами, которую те накопили за выходные понедельник и вторник.
Олег Куринной убежден, что завтрашние торги пройдут в диапазоне 26,05-26,15 грн./$. А Юрий Гриненко настроен менее оптимистично, и вспоминает о периоде репатриации дивидендов. От аппетитов иностранцев в конечном итоге и будет зависеть, как пройдут завтрашние торги.
«Покупка валюты под репатриацию дивидендов может компенсировать повышенное предложение со стороны экспортеров. Но в любом случае, Нацбанк не упустит возможности пополнить золотовалютные резервы. По моему мнению торги пройдут в диапазоне 26,20-26,25 грн./$»,- резюмировал Юрий Гриненко.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские пограничники начали проверять направляющиеся в Украину судна во время прохождения Керченского пролива, - Госпогранслужба
|Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно
|СНБО ввел санкции в отношении юридических и физлиц, связанных с российской агрессией против Украины
|СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Что будет с ценами на бензин и автогаз в Украине
|Переговоры с МВФ: есть ли у Украины перспективы сотрудничества с Фондом
|“Юлин миллиард”: Почему Тимошенко врет о списанной коммуналке
|Воевать по-новому. Что означает для Донбасса замена АТО на ООС
|Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США
|Резвая предпраздничная торговля не сдвинула курс доллара на межбанке
|Лондонский суд отменил ключевые положения акционерного соглашения “ Укрнафты“
Это интересно
|Amazon защитит свои домены от использования для обхода блокировок
|Nissan Leaf превратили в электрический седан для китайцев
|Pininfarina построила прототип с сенсорными дисплеями в дверях
|Samsung представила шесть эксклюзивных сериалов для своих устройств виртуальной реальности
|Названы лучшие страны для создания семьи
|Марка DS построила 1360-сильный асимметричный спорткар будущего
|Американцы научились поддерживать жизнь в свином мозге, отделенном от тела