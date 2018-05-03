Первые после длинных майских выходных валютные торги на межбанке прошли спокойно

Юрий Павлов / UBR.ua

К концу дня после небольших курсовых качелей котировки немного выросли и закрывался рынок на уровне 26,17-26,19 грн./$. Таким образом, по сравнению с пятницей курс гривны укрепился на 3 копейки.

«Торги открывались небольшим укреплением гривны до 26,15-26,17 грн./$. Затем котировки опустились еще ниже - до 26,14-26,15 грн./$, однако потом вышел Нацбанк с покупкой $10 млн, чем скорректировал рынок к 26,15-26,17 грн./$», - прокомментировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В целом, участники отмечали слабую активность на рынке. Причем в течение всего дня спрос преимущественно соответствовал предложению.

«Сегодняшние торги проходили умеренно активно при преимущественном равновесии спроса и предложения. Общий объем сделок составил $277 млн по средневзвешенному курсу 26,16 грн./$, что на 4 копейки ниже уровня пятницы», - рассказал нам директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его мнению, этому способствовало отсутствие обязательных продаж валюты со стороны экспортеров, перекосы спроса и предложения в связи с несовпадающими графиками внутреннего и внешнего рынков, а также преобладание предложения валюты над спросом на наличном рынке.

Из покупателей, кроме Нацбанка, сегодня отмечали Креди Агриколь Банк, Ситибанк и Прокредит банк. Продавали валюту ПУМБ, Райффайзен банк Авал и Приватбанк.

«Объем свободной ликвидности снизился на 1,2 млрд. грн. и составил 111,4 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 3,2 млрд. грн. и составили 50,9 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 4,4 млрд. грн. и составил 60,5 млрд. грн», - добавил Куринной.

Наличный рынок отреагировал на спокойную межбанковскую торговлю небольшим снижением котировок. Если утром в банковских кассах доллар продавали по 26,15-26,20 грн./$, то к обеду бакс готовы были отдавать уже по 26,05-26,10 грн./$. Покупали валюту у людей по 25,80-25,90 грн./$.

Самый дешевый доллар предлагали Банк инвестиций и сбережений, Пиреус банк и «Глобус». А дороже всего скупали бакс у населения Универсал банк, Сбербанк и Юнекс банк.

А вот ощутимых изменений на черном рынке сегодня не произошло. Менялы весь день торговали американской валютой в диапазоне 25,97-26,0 грн./$. И даже небольшое превышение предложения над спросом не позволило в течение дня сдвинуть наличные котировки с мертвой точки.

А вот мнения банкиров относительно прогнозов о ходе завтрашних торгов разделились. Ключевым фактором, который будет оказывать влияние на торги в четверг, они единодушно называют продажу валютной выручки экспортерами, которую те накопили за выходные понедельник и вторник.

Олег Куринной убежден, что завтрашние торги пройдут в диапазоне 26,05-26,15 грн./$. А Юрий Гриненко настроен менее оптимистично, и вспоминает о периоде репатриации дивидендов. От аппетитов иностранцев в конечном итоге и будет зависеть, как пройдут завтрашние торги.

«Покупка валюты под репатриацию дивидендов может компенсировать повышенное предложение со стороны экспортеров. Но в любом случае, Нацбанк не упустит возможности пополнить золотовалютные резервы. По моему мнению торги пройдут в диапазоне 26,20-26,25 грн./$»,- резюмировал Юрий Гриненко.