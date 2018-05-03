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СНБО Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ
21:07 02.05.2018 |
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов Содружества независимых государств (СНГ).
"Совет также поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений", - сказано в сообщении пресс-службы СНБО по результатам заседания Совета в среду.
Ранее в этот день в начале заседания СНБО президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ), и попросил Министерство иностранных дел подготовить соответствующие предложения по отзыву украинских представителей.
"Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никуда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - сказал президент.
П.Порошенко отметил, что МИД Украины проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.
"Мы будем тщательно отрабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ. Прошу, Павел Анатольевич (глава МИД Украины Климкин - ИФ), в ближайшее время, в течение недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. Нам там в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать", - подчеркнул президент Украины.
Как сообщалось, в МИД Украины в середине марта заявили, что внешнеполитическое ведомство подготовило предложения о выходе из СНГ.
12 апреля президент Украины П.Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров Украины по официальному прекращению участия украинского государства в СНГ. Он также заявил, что считает необходимым провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. Кроме того, П.Порошенко призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства с РФ на предмет "чувствительных сфер сотрудничества".
Вместе с тем 23 апреля председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что в исполком не поступало официального уведомления от Украины о ее выходе из СНГ.
Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Беларусью. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.
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