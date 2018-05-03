Что будет с ценами на бензин и автогаз в Украине

Виктор Авдеенко / Апостроф

В Украине стремительно дорожает автогаз. При этом цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях пока стабильны, но не исключено, что и они подрастут в ближайшее время. Главная причина подорожания нефтепродуктов - в росте мировых котировок на нефть, которые достигли максимума за последние четыре года. "Апостроф" разбирался, чего ждать в будущем.

В начале 2018 года в Украине существенно подорожали нефтепродукты. Рост цен на бензин, дизельное топливо и автогаз начался еще в конце 2017 года и стал одним из неприятных "подарков" для украинцев к Новому году. К концу января розничная цена бензина А-95 уверенно преодолела психологическую отметку в 30 грн/л, сжиженный газ на автозаправках продавался по средней цене 13 грн/л.

Однако с середины февраля цены пошли на спад. Этому способствовали изменения двух ключевых факторов ценообразования на украинском рынке нефтепродуктов - котировки нефти на мировом рынке и курс гривны к доллару (есть еще третий фактор - конъюнктура самого рынка). Вскоре ситуация стабилизировалась.

Таможня не дает добро

Но в последнее время рынок сжиженного газа начало немного лихорадить. Цены на автогаз растут - только в последние несколько дней они увеличились на 10-30 коп/л. Согласно данным консалтинговой компании UPECO, по состоянию на 27 апреля, его розничная цена в среднем составляла 12,69 грн/л.

Основная причина подорожания - рост оптовых цен.

"Импорт повысился в цене - за прошлый месяц на границе было примерно 8% роста", - сказал "Апострофу" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, это связано с тем, что цены на сжиженный нефтяной газ коррелируют с нефтяными котировками, которые достигли четырехлетних максимумов.

Кроме того, сыграл свою роль сезонный фактор.

"Мы находимся в начале сезона активного потребления газа. Это - естественная ситуация, которая происходит практически каждый год", - сказал "Апострофу" аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко. При этом он напомнил, что в прошлом году была обратная история: тогда в конце апреля - начале мая котировки ушли вниз.

Однако есть и ситуативные факторы - те, что относятся к категории конъюнктуры рынка.

По словам аналитика консалтинговой компании "А-95" Артема Куюна, с 13 по 15 апреля наблюдались перебои в работе таможни, в результате чего в этот период были проблемы с таможенным оформлением сжиженного газа.

"Запасов не было, и поэтому создался небольшой ажиотажный спрос. Было проведено несколько аукционов, на которых этот спрос отразился - трейдеры давали цену очень высокую. Сейчас мы видим, как это отыгрывается в рознице", - рассказал эксперт.

Неясный тренд

Что будет с ценами на аватогаз дальше?

Как отметил Геннадий Рябцев, последнее повышение в среднем составило примерно 20 коп./л, и в ближайшие дни не исключен рост розничных цен еще примерно на 20 коп./л.

Однако ажиотажный спрос в связи с перебоями на таможне уже спал. При этом, по словам Артема Куюна, есть факторы, которые вряд ли позволят ценам откатиться на те уровни, которые сложились к середине апреля.

В частности, появилось сообщение о том, что в России принято решение ограничить железнодорожные перевозки опасных грузов в регионах, в которых будут проходить матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, и сжиженный газ попал туда. "Как правило, любые подобные сбои приводят к росту цены", - пояснил Артем Куюн.

Свою роль сыграет приостановка из-за ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Беларуси и расположенного в Харьковской области Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) - это тоже может создать небольшое напряжение на рынке.

При этом Александр Сиренко не исключает, что к лету котировка может развернуться. Он пояснил, что даже на месяц цены на нефтепродукты прогнозировать практически невозможно. С этим согласны и другие эксперты.

По словам Геннадия Рябцева, цены на автогаз будут зависеть от стоимости бензина. "Если цены на бензин пойдут вверх, за ними потянутся цены на сжиженный нефтяной газ. Если розничники не будут поднимать (или поднимут несущественно) цены на бензин, тогда сжиженный не должен сильно повыситься в цене", - рассказал он.

Без сюрпризов

Что касается ситуации с бензином и дизельным топливом, то в апреле цены на эти нефтепродукты даже несколько снизились. Как отметил Александр Сиренко, сейчас в мире установились достаточно высокие котировки на нефть - около $75 за баррель. Это не позволяет ценам на нефтепродукты в Украине существенно опуститься, несмотря на то, что крепкая гривна этому способствует.

Эксперт напомнил, что в мае на ремонт останавливаются Мозырский НПЗ и Шебелинский ГПЗ. "Если присутствие "Шебелинки" на рынке дизтоплива и бензинов не такое большое, то Мозырь - весомый игрок, особенно на рынке бензинов", - отметил Сиренко. Однако новость о ремонте Мозырского НПЗ в опте уже отыграла. "Все сейчас накачали рынок и отправились в "советские" выходные (в Украине это выходные, приуроченные к Дню труда - с 28 апреля по 1 мая, - "Апостроф")", - сказал он.

При этом вряд ли остановка на ремонт двух упомянутых заводов сильно повлияет на цены.

"У нас, как правило, сети подписывают контракты на поставку на протяжении определенного периода времени", - пояснил Геннадий Рябцев. Кроме того, это - плановый ремонт, и проблем возникнуть не должно.

С этим согласен и директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. "Есть такой фактор (остановка заводов на ремонт, - "Апостроф"), но я не думаю, что это должно сказаться на стабильности работы рынка", - сказал он в комментарии изданию.

По его мнению, намного более серьезным фактором влияния на украинский рынок нефтепродуктов является повышение мировых цен на нефть. Он напомнил, что, например, год назад цена нефтяного барреля колебалась в диапазоне $50-55. "Если продержится такая ситуация (с ценой нефти на уровне $70-75 за баррель, - "Апостроф") еще неделю или дней десять, я боюсь, что может произойти определенная коррекция цен", - сказал Сергей Куюн.

Карточный домик

Как и с автогазом, эксперты воздерживаются от долгосрочных прогнозов.

"Нефть - высокая, гривна - укреплена, дай Бог ей здоровья! Я больше, чем уверен, что майские (праздники) мы переживем как минимум в текущих ценах. В первой половине мая никто ничего менять не будет. Что будет (с ценами) дальше - сложно сказать", - заявил Александр Сиренко.

"Если будет продолжаться напряженность на мировом рынке, то, я думаю, в пределах одной гривны на литре такую коррекцию можно предвидеть", - отметил Сергей Куюн. По его словам, такие ценовые изменения могли произойти и раньше, но у ритейлеров был запас прочности еще с марта - повышения удалось избежать, но рост уже выбрал весь этот запас прочности.

При этом все эксперты убеждены, что нынешние цены на нефть искусственно раздуты.

По словам Геннадия Рябцева, экономически обоснованная цена нефти на сегодня составляет порядка $40 за баррель. "Нынешние $70-75 - это сверхприбыли. Этот рынок нефтяных деривативов должен в обозримом будущем измениться, как изменился рынок газа. И это произойдет, когда американцы нарастят добычу вдвое (с нынешних почти 10 млн баррелей в сутки, - "Апостроф") - тогда весь этот карточный домик ОПЕК рухнет", - резюмировал специалист.