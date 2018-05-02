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“Юлин миллиард”: Почему Тимошенко врет о списанной коммуналке
08:52 02.05.2018 |
Лидер "Батькивщины" пообещала, что новый президент спишет долги "бедных людей" за ЖКХ, намекая, безусловно, на себя.
"Первые шаги, которые будут сделаны в течение первой недели - будет списан долг бедных людей за ЖКХ! Потому что наличие этого долга свидетельствует о непосильности установленных тарифов для людей. И для того, чтобы с ними рассчитаться, бедным людям скоро придется продавать свои почки. Мы снимем с них это бремя. Он был обусловлен не объективным рынком, а исключительно желанием узкой группы людей заработать сверхприбыли", - написала Юлия Владимировна в Facebook. Чем вызвала справедливое возмущение значительной части населения, которая платит за услуги ЖКХ, несмотря на то, что они кусаются.
Тимошенко говорит: есть люди, которые не в состоянии платить, а жесткие тарифы и несправедливая система начисления субсидий ставят их на грань банкротства. "Когда у человека нет никаких источников, чтобы платить, и недостаток не компенсируют субсидии, когда этот груз доводит людей до самоубийства - тогда государство должно помочь и списать долги. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. А если человек имеет доходы и просто не платит за ЖКХ - это уже другой контекст, и никакого списания долгов для таких людей не будет", - подчеркивает она.
Итак, попробуем разобраться, о ком идет речь и сколько каждый украинец вынужден будет достать из собственного кармана за выполнение популистского обещания списать долги. Первое - по данным госстатистики, в декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. То есть, это те семьи, которые предоставили документальное подтверждение, что имеют право на субсидию, и благодаря ей платят за коммуналку. В бюджете 2018 года на жилищно-коммунальные субсидии заложен 71 млрд. грн. Та же статистика свидетельствует, что долг за "коммуналку" составляет 40 млрд. Он накопился из-за нежелания определенной части населения платить. Тимошенко говорит, что это "бедные люди", а субсидии начисляются несправедливо. Если бы это было так, то государственную помощь получали бы не почти 7 млн семей, а в разы меньше.
В апреле правительство внесло изменения относительно приобретения права на субсидии, в частности, его лишатся те, кто имеет авто не старше 5 лет, квартиру площадью от 120 кв метров, дом площадью от 200 кв метров. Потому что у нас сложилась ситуация, когда граждане имеют неучтенные доходы, ездят на евробляхах, не платят налоги и при этом претендуют на субсидии.
Второе - Тимошенко предлагает не реструктурировать долги, а списать, то есть, государство из бюджета, а это мы с вами, должны из своего кармана заплатить за тех, кто годами ни за что не платит. И кому не дают субсидию, потому что он либо не имеет на нее права, либо ведет соответствующий образ жизни. Проще говоря, законопослушным украинцам предлагают заплатить за соседа-бездельника. К тому же, Тимошенко не уточняет, каковы критерии отбора "бедных людей"...
Третье - в начале 90-х годов, когда кризис был куда сильнее нынешнего, в некоторых городах задолженность за коммуналку достигала 80%. Тогдашние чиновники пошли популистским путем и списали долги, некоторые реструктуризировали. А те, кто платил, оказались чуть ли не дураками.
Что значит списать миллиарды? Скачек инфляции, цен, возможно, даже прощание с финансовой помощью Запада, где скажут: если вы такие богатые и дальше плодите социальных трутней, почему мы должны вас поддерживать.
Четвертое. Тимошенко и раньше отличалась недешевым популизмом. Известна "Юлина тысяча", которая стала эффективной пиар-находкой, однако для того, чтобы кому-то эту тысячу дать, нужно было у кого-то ее забрать. СМИ неоднократно ловили Юлию Владимировну за язык. Она-оппозиционер, выступает за снижение тарифов, хотя в те годы премьер согласовывала их повышение с МВФ. О чем говорится в Письме о намерениях от 23 июля 2009 года. Тимошенко-оппозиционер против свободного рынка земли, однако ей неоднократно напоминали, что в октябре 2008 года Тимошенко-премьер ради получения очередного транша в меморандуме МВФ соглашалась на продажу земли. Таких примеров еще много, и, пока у избирателей короткая память, политики будут этим пользоваться.
Верить или не верить в очередное обещание Тимошенко - выбор каждого. Но, видимо, правы те, кто говорит: кандидат - добрый отец до выборов, и злая мачеха - после. Очень сомнительно, что лидер "Батькивщины", как и любой другой, пойдет на политическое самоубийство и спишет долги по ЖКХ. В качестве предвыборного пиара, который многим нравится, эта идея подходит. Но не более того...
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