Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов "Джавелин". Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал он.

Порошенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа за решение "в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии".

"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - добавил он.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки" (G7): "цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти".