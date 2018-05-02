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Порошенко заявил о поставке в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США
07:27 02.05.2018 |
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Приветствую живой интерес - и в Украине, и за ее пределами - к поставке нам комплексов "Джавелин". Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал он.
Порошенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа за решение "в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии".
"Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность - он продемонстрировал лидерство и важный пример", - добавил он.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на твердость позиции всех партнеров Украины, прежде всего стран "Большой семерки" (G7): "цена за продолжающуюся агрессию против Украины для Кремля должна и впредь расти".
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