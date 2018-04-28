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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Резвая предпраздничная торговля не сдвинула курс доллара на межбанке

23:52 27.04.2018 |

Финансы

 Елена Лысенко / UBR.ua

После торгов 27 апреля курс доллара остался в том же коридоре, что и днем ранее - 26,1850-26,22 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Хотя на протяжении дня котировки двигались достаточно активно.

«Открылись торги с уровня закрытия за предыдущий день, но ближе к 10:10 котировки снизились к 26,15-26,17 грн./$. На этом уровне рынок не удержался, после появления на торгах большего числа банков стал расти спрос на доллар, и межбанк вышел на 26,16-26,23 грн./$. В этом диапазоне торговля шла до обеда. А после него произошла небольшая коррекция», - рассказала замдиректора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Вовсю доллар продавали обе ключевые экспортные группы - и металлурги, и агросектор. Несмотря на очень крупную выплату по НДС, которую Госказначейство провернуло вчера вечером - 3 млрд. грн.

Из валютных продавцов выделяли Приватбанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк и Банк Пивденный, а из покупателей - Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, ProCredit Bank и Банк Кредит Днепр.

Совокупно наторговали немного меньше вчерашнего дня: объем сделок сократился с $453,02 млн. до $436,36 млн.

Однако рынок не смог поглотить все предложение, Нацбанк в функционале Matching выкупил до $10 млн. по единому курсу 26,20 грн./$. Притом, что рассказывают, что валюту вышли скупать иностранцы, получившие на этой неделе от Минфина выплаты по гривневым облигациям внутреннего госзайма. Действовали очень аккуратно - чтобы не подстегнуть доллар к подорожанию. Чаще всего для них закупали валюту внутри банков, даже без выхода на открытый межбанк - как только экспортер продавал крупную партию «американца», его тут же подхватывали.

«Высокая активность сегодняшних торгов продиктована последним рабочим днем месяца, завершением участниками финансовых расчетов, закрытием банками валютных позиций и фиксация результатов торговли валютой. Значительные объемы выплат НДС сдерживали рост валютного предложения, что минимизировало его дисбалансы со спросом и курсовые скачки», - резюмировал для главные факторы сегодняшнего дня директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курсы в банковских отделениях на все это почти не реагировали.

«Наличный рынок встречает затяжные выходные на волне спокойствия и стабильности: утренние котировки составили 26,01-26,06 грн./$, к середине дня диапазон сократился до 26,02-26,05 грн./$», - уточнил Куринной.

Четырехдневные выходные на следующей неделе могут серьезно раскачать валютный рынок. В первый рабочий день, 2 мая, казначеи ждут привычных объемов долларовых продаж и ровной торговли. Юрий Гриненко прогнозирует старт межбанка широко - в рамках 26,15-26,25 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на работу в диапазоне 26,10-26,20 грн./$ до конца дня.

В целом же в течение недели финансисты ожидают удешевления доллара. 3-4 мая будет продаваться не только текущая выручка, но и доходы экспортеров за выходные 30 апреля и 1 мая. Так что есть все основания для снижения валютного курса, несмотря на повышенный спрос со стороны иностранцев, которые со следующей недели станут закупать СКВ под репатриацию дивидендов.

Кстати, побольше доллара с начала нового месяца смогут закупать и сами банкиры - себе на позицию, поскольку заработают повышенные лимиты от НБУ. Ожидается, что первая майская неделя будет выгодной для таких приобретений. К пятнице межбанк наверняка уйдет ниже 26,20 грн./$, а может и 26,0 грн./$.
 

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