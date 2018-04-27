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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Генсек Центризбиркома. Почему главное кресло ЦИК достанется “ чужой” женщине

17:48 27.04.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Большая война ведётся вокруг должности секретаря ЦИК, которую хочет себе забрать БПП. Правда, на это не может согласиться Народный Фронт.

В Верховной Раде сейчас трехнедельный перерыв. Последний раз депутаты заседали 20 апреля, а в следующий раз соберутся только 15 мая. Однако политическая жизнь от этого не остановилась. Наоборот, как раз сейчас, во время длительного парламентского отдыха, в череде переговоров решаются вопросы, от которых зависит судьба коалиции, а с ней и всего парламента.

Едва ли не главный камень преткновения сейчас - это вопрос о новом Центризбиркоме. Напомним, 1 июня 2014 г. завершился срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, 3 февраля 2017 г. - еще одного члена комиссии. Президент Петр Порошенко 23 января 2018 г. подписал представления в парламент на увольнение 13 нынешних членов ЦИК, чей срок полномочий завершился, а также на назначение новых членов ЦИК. 12 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о завершении спецпроверки кандидатов на должности членов ЦИК.

Дальше по процедуре необходимо было решение профильного комитета Верховной Рады (по вопросам правовой политики и правосудия). 18 апреля комитет поддержал представление президента о назначении новых членов ЦИК. "Ни у одного из претендентов на должность члена ЦИК нет препятствий в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" быть назначенным на эту должность, что дает возможность нам рекомендовать парламенту определиться относительно их назначения", - прокомментировал принятое решение глава комитета Руслан Князевич.

После этого ожидалось, что на следующий день состоятся голосования за увольнение старых и назначение новых членов ЦИК. Правда, оставалась загвоздка: в представлении президента значатся 14 кандидатур на должности членов ЦИК, а увольнению подлежат 13 членов. Иными словами, одна из 14 кандидатур - лишняя. Однако это - мелкая проблема. Как она будет решаться, объяснила представитель президента в парламенте Ирина Луценко: голосование за назначение членов ЦИК будет проходить поименно, и какая кандидатура наберет меньше всего голосов, та и не попадет в новый состав ЦИК.

Тем не менее, 19 апреля этот вопрос так и не был включен в повестку дня сессии. И 20 апреля депутаты разъехались, оставив ЦИК в старом составе. Такой исход - с совершенно нулевым результатом - оказался весьма неожиданным. Ведь перед этим все шло к тому, что новый состав ЦИК будет избран. Более того, 18 апреля, накануне предполагавшегося голосования, послы Канады, Великобритании, Германии, США и ЕС обратились с письмом к лидерам фракций и групп Верховной Рады, в котором подчеркнули необходимость утвердить "политически сбалансированный состав Центральной избирательной комиссии" и призвали "завершить этот процесс без проволочек". Таким образом, парламент не только поломал собственные планы, но и проигнорировал настойчивый сигнал от западных партнеров. Несомненно, для этого необходимы были серьезные основания.

Как стало известно "ДС" из собственных источников, избрание новых членов ЦИК забуксовало не из-за коллизии между 13 вакансиями и 14 кандидатами, да и вообще не из-за персон будущих членов ЦИК. Причина в ином: БПП и НФ не смогли договориться о будущем составе руководства Центризбиркома.

По закону о ЦИК, члены комиссии должны избрать из своего состава председателя комиссии, двух его заместителей и секретаря. По сведениям "ДС", Банковая настаивает на том, что пост председателя должна занять Татьяна Слипачук, которая формально является выдвиженкой в члены ЦИК от группы "Воля народа". Если представительница самой маленькой из всех фракций и групп парламента возглавит Центризбирком, это, по задумке БПП, продемонстрирует украинским избирателям и западным партнерам Украины полную независимость ЦИК и вселит в них уверенность в абсолютной демократичности любых будущих выборов (президентских, парламентских, местных).

Слипачук напрямую никак не связана с командой Порошенко. Работает партнером в одной из крупнейших украинских юрфирм Sayenko Kharenko, руководит там практиками международной торговли и международного арбитража. Имеет звание заслуженного юриста Украины. Говорят, что идею поставить Слипачук во главе ЦИК продвигает народный депутат от БПП Александр Грановский. Однако у Слипачук могут быть и более влиятельные покровители. До перехода в Sayenko Kharenko она работала в юрфирме "Василь Кисиль и Партнеры" вместе с нынешним замглавы президентской администрации Алексеем Филатовым. В феврале 2016 г. Слипачук была включена по квоте президента в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора Госбюро расследований. Поэтому можно предполагать, что у команды Порошенко есть основания считать Слипачук своим человеком, хотя формально ее выдвинула "Воля народа".

При этом для своих собственных представителей в новом составе Центризбиркома БПП хочет один-единственный портфель секретаря комиссии. Эту должность планируется отдать Светлане Кустовой, которая тоже, как и Слипачук, имеет звание заслуженного юриста Украины. В 2004 г. Кустова входила в команду юристов "Нашей Украины", которые представляли Виктора Ющенко в Верховном суде Украины по делу о фальсификации результатов президентских выборов и добились решения о "третьем" (повторном втором) туре голосования. Тогда Кустова работала в юркомпании "Моор и Кросондович" депутата из "Нашей Украины" Николая Катеринчука. С 2002 г. Кустова числилась помощником-консультантом (на общественных началах) народных депутатов: сначала того же Катеринчука, с 2007 г. - Романа Зварыча, с 2012 г. - Петра Порошенко, с 2014 г. - Ирины Фриз, которая является одной из давних соратниц Порошенко. Об авторитете Кустовой в БПП говорит тот факт, что на парламентских выборах в 2014 г. она была уполномоченным лицом партии в общегосударственном избирательном округе.

А своему партнеру по коалиции - "Народному фронту" - БПП готов отдать кресло заместителя главы комиссии. Но это предложение не вызвало у НФ энтузиазма. Партия Арсения Яценюка с самого начала переговоров по новому составу ЦИК довольно жестко требовала, чтобы во главе ЦИК стала Наталия Бернацкая, которая в настоящее время является первым заместителем министра юстиции. Сейчас НФ уже вроде бы смирился с тем, что Бернацкая не получит портфеля председателя ЦИК, но требует для нее должность секретаря ЦИК.

На первый взгляд, должность заместителя председателя ЦИК, которую БПП готов отдать "Народному фронту", весит больше (и звучит звонче), чем должность секретаря ЦИК. Все-таки зампредседателя - это член руководства, в случае отсутствия председателя может вести заседание ЦИК, а секретарь всего лишь сидит молча и оформляет протокол.

Но так только на первый взгляд. В действительности под протоколом заседания ЦИК обязательно должны стоять две подписи: того, кто председательствовал на заседании, и секретаря комиссии. Нет подписи секретаря - нет и протокола, стало быть, и заседания не было. Иными словами, секретарь ЦИК при желании может застопорить любое постановление, принятое комиссией.

Кроме того, согласно закону о ЦИК секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний ЦИК и вопросов и материалов, вносимых на рассмотрение; обеспечивает извещение членов ЦИК о времени созыва заседания и вопросах, которые предполагается внести на рассмотрение; обеспечивает делопроизводство ЦИК, доводит решения ЦИК и распоряжения и поручения председателя ЦИК до сведения членов ЦИК, других избирательных комиссий, органов госвласти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, их должностных лиц, субъектов избирательного процесса, а также обеспечивает предоставление соответствующей информации средствам массовой информации. Отсюда видно, что при очень большом желании секретарь ЦИК может застопорить вообще всю работу ЦИК, а значит, и сам процесс выборов на любой стадии.

Срок полномочий члена ЦИК - семь лет. Поэтому для НФ получить портфель секретаря ЦИК означает дополнительную гарантию того, что интересы НФ в ходе любой избирательной кампании в течение ближайших семи лет будут учтены, независимо от того, какую форму в эти годы будет принимать партнерство между БПП и НФ и сохранится ли это партнерство вообще.

Теоретически БПП может ответить на ультиматум НФ развалом коалиции. Это повлечет за собой досрочные выборы парламента, организовывать которые придется старому составу ЦИК. Такой вариант очень не понравится западным партнерам. И не только из-за старого состава ЦИК, но и ввиду того, что на неопределенное время отложится принятие закона об антикоррупционному суде и выполнение других обязательств, которые Украина взяла перед МВФ и ЕС.

У БПП и НФ есть еще полмесяца на переговоры и на взаимный шантаж. Но после этого придется приходить к какому-то решению. Если вопрос о ЦИК останется в подвешенном состоянии, то с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что парламент окажется почти или полностью неработоспособным, даже если он и будет заседать.
 

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19.03 Что на­до знать о ра­бо­чей ви­зе в Гер­ма­нию

28.02 Мож­но ли ку­пить сча­стье за день­ги? Уче­ные го­во­рят, что да

15.02 14 при­зна­ков то­го, что вас ско­ро уво­лят

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