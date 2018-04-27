Зачем Коломойскому следственная комиссия по пленкам Онищенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Идея создания временной следственной комиссии рассчитана на то, чтобы в очередной раз атаковать власть.

Нардеп-"укроповец" Виталий Куприй заявил об инициировании им временной следственной комиссии Верховной Рады в связи с так называемыми "пленками Онищенко". Возглавить эту ВСК захотел сам инициатор. Однако его идея не получила неистовой поддержки.

О неэффективности парламентских следственных комиссий известно давно. Они создавались лишь как площадка для пиар-кампаний, как инструмент для произнесения тех или иных месседжей. В этом созыве Верховной Рады уже была попытка создать следственную комиссию. В 2015 году нардепы Борислав Береза, Дмитрий Добродомов и некоторые другие инициировали рабочую группу по вопросам проверки коррупции в правительстве, которая должна была выработать данные для работы ВСК. Впрочем, последняя так и не появилась. Правда, и без нее пиара было достаточно: за счет мощного медиа-ресурса (в частности, телеканала "Интер" и ток-шоу Шустера), тему "коррупции в Кабмине Яценюка" раскрутили на полную. Кстати, как тут не вспомнить заявления Онищенко о том, что на дискредитацию тогдашнего правительства он потратил $30 млн.

Напомним, поводом для атаки стало заявление экс-главы Госфининспекции Николая Гордиенко, который обвинил правительство в финансовых нарушениях на 7,6 млрд. гривен. Тему раскрутили, но когда Гордиенко стал не нужен, о нем все забыли. Забыли и о тех 7,6 млрд., а вот осадок остался.

Кому сейчас нужна ВСК по "пленкам Онищенко"? Учитывая партийную принадлежность ее инициатора, есть основания подозревать Куприя в лоббировании интересов Игоря Коломойского, страшно обиженного на власть. И готового ее покачать. Тем более, что нынешний жилец "Женевщины", согласно сообщениям СМИ, неоднократно встречался с Онищенко. Тот осенью прошлого года даже опубликовал свою фотографию с Коломойским и журналистом "Страна.юа" Светланой Крюковой.

После заявления Куприя становится понятней, как должны "работать" скандальные пленки? Создается ВСК, Онищенко заявляет, что готов передать аудиозаписи исключительно своим коллегам из Верховной Рады. После чего Куприй вместе с другими парламентскими "следователями" пиарятся на этой истории, периодически вызывая по скайпу "дух" Онищенко на заседание комитета. А во время этого шоу забрасывается несколько политических требований. В частности, относительно принятия закона об импичменте президента.

Но тут есть нюансы. Во-первых, нет уверенности, что ВСК возглавит Куприй. Если другие группы влияния и согласятся поиграть в эту игру, то точно не с соратником Коломойского во главе. Во-вторых, саму комиссию создать непросто. Чтобы ВСК начала работать, необходима поддержка трети конституционного состава ВР, то есть 150 депутатов. Найти эти голоса будет непросто. Оппозиционерам выгодны разговоры о создании ВСК, выгодно, чтобы провластные фракции мешали это сделать. Проще говоря, нужен процесс, а не результат.

И, напоследок, еще один важный момент: Онищенко является фигурантом газового дела, которое расследует НАБУ. Так что кроме возможности пнуть власть, такая ВСК будет отбеливать Онищенко и очернять НАБУ. Логика проста: если олигарх-беглец является жертвой заговора, тогда Сытник, который всячески пытается его засадить, является его участником.

Здесь интересно, как будет работать Антикоррупционное бюро. С одной стороны, от быстрого и положительного для детективов рассмотрения дела в суде зависит реноме антикоррупционеров, с другой - политикам, которые хотят использовать Онищенко в игре в Верховной Раде, невыгодно, чтобы суд начался быстро. И тем более, чтобы он был успешным.