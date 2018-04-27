Суд повторно арестовал 56% акций завода “Мотор Сич”, принадлежащих китайским инвесторам

Шевченковский районный суд Киева 20 апреля 2018 года полностью удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины (СБУ) и наложил арест на 56% акций ПАО "Мотор Сич", принадлежащих китайским инвесторам. Об этом свидетельствует решение суда.

По мнению СБУ, до сих пор есть опасность незаконного отчуждения активов, что несет угрозу безопасности Украины, поскольку завод занимается производством и ремонтом комплектующих и двигателей для военной авиации, а, следовательно, имеет важное значение для обороноспособности страны.

Согласно документам суда, арестованные акции принадлежат гражданину Китая, и нескольким компаниям, имеющим банковские счета в офшорах: Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Business House Helena AG, Enfields Trade & Capital Corp , Waldo Trade Ltd, Granum Corporation, Likatron Enterprises Limited.

Также суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца.

"Запретить любым депозитарным учреждениям вносить в систему депозитарного учета любые изменения, касающиеся идентификации владельцев и/или перехода права собственности в отношении ценных бумаг - простых именных акций АО" Мотор Сич", или выдавать реестр акционеров до окончания досудебного расследования", - говорится в постановлении суда.

Напомним, 23 апреля 2018 года сотрудники СБУ провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отделе ценных бумаг ПАО "Мотор Сич" и по местам проживания отдельных физических лиц.

Служба безопасности Украины подозревает экс-регионала, почетного президента машиностроительного завода "Мотор Сич", народного депутата Вячеслава Богуслаева (депутатская группа "Воля народа") в незаконной продаже 56% акций предприятия инвесторам из Китая.

В рамках расследования, указанный суд в сентябре прошлого года уже арестовывал "китайские" акции предприятия.

В связи с этим, все площадки сняли с торгов акции и отменили сами торги.

В январе этого года машиностроительный завод "Мотор Сич" передал "Снежнянский завод" под управление иностранной компании, ну раскрыв страну, из которой эта компания. Стоит отметить, что переданный в управление завод находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса.