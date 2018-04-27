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С началом Операции объединенных сил на Донбассе начнет действовать особый порядок - командование
12:56 27.04.2018 |
С решением президента Украины Петра Порошенко о начале проведения Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей начнет действовать особый порядок.
Текст распоряжения об особом порядке передан агентству "Интерфакс-Украина" Командованием Объединенного оперативного штаба в пятницу.
Как ожидается, распоряжение вступит в силу в понедельник, 30 апреля.
Согласно документу, данный порядок предусматривает предоставление органам сектора безопасности и обороны, другим государственным органам Украины, специальных полномочий, необходимых для осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооружённой агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
Зоной безопасности, прилегающей к району боевых действий, считается: Виноградное, Курахово, Очеретяное, Розивка, Вовчеяровка, Белая гора, Новоайдар, Садки, Макаровка, Простяное, вдоль админграницы Луганской и Харьковской областей, Ольговка, вдоль админграницы Донецкой и Харьковской областей, Знаменивка, вдоль админграницы Донецкой и Днепропетровской областей, Комишеваха, вдоль админграницы Донецкой и Запорожской областей, Урзуф, вдоль морского побережья, Приморское.
В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил, могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.
"Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических групп и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение и соблюдение порядка нахождения в районах проведения операция Объединенных сил и на объектах, которые находятся под их охраной", - говорится в документе.
Допуск в район запрещенного доступа осуществляется на основании установленных образцов пропусков, по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.
Районом боевых действий, считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противник вглубь территории государства.
Документ также устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности на территории Донбасса для лиц, не привлеченных к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ: "зеленый" (пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа), "желтый" (пребывание и перемещение лиц осуществляется при наличии документов, проводится личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств, данный режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа), "красный" (пребывание лиц временно ограничено, запрещено, пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются).
"Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах, либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.
Основанием для допуска в район проведения операции Объединенных сил для лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ является: проживание в районе проведения операции лица, либо его ближайших родственников (при наличии соответствующих документов), размещение в районе проведения операции мест захоронения близких родственников или членов семьи, смерть близких родственников или членов семьи в районе проведения операции, наличие права собственности на объекты недвижимости, которые находятся в районе проведения операции, необходимость участия в обеспечении национальных интересов Украины с целью мирного урегулирования конфликта, либо по гуманитарным вопросам, необходимость выполнения дипломатических или консульских функций, в том числе в рамках деятельности международных организаций, членом которых является Украина (исключительно по ходатайству либо согласованию с МИД Украины), и другое.
Согласно документу, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, и лица, определенные ст.8 закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" имеют ряд специальных полномочий.
В частности: применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, которые осуществили или осуществляют правонарушение либо другие действия, препятствующие выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению мер по обеспечению нацбезопансоти и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, либо действия, связанные с несанкционированной попыткой проникновения в район осуществления таких мер.
Участники операции также имеют полномочия задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, проверять у граждан и должностных лиц документы, в случае их отсутствия - задерживать до установления личности, осуществлять осмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, не допускать транспортные средства и граждан на отдельные участки местности и объекты, входить в жилые и другие помещения, на территории помещений предприятий, учреждений и организаций, использовать для служебных целей средства связи и транспортные средства, которые принадлежат гражданам (по их согласию), предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспортных средств дипломатических, консульских и других представительств иностранных государств и международных организаций.
Как сообщалось, 13 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко анонсировал смену антитеррористической операции на востоке Украины в операцию Объединенных сил 30 апреля текущего года.
23 апреля министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что 30 апреля завершится антитеррористическая операция на Донбассе и начнется новый формат под руководством Объединенных сил, и уже осуществляется передислокация органов военного управления.
"30 апреля мы завершаем проведения АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", - сказал министр.
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