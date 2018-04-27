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Иностранные инвесторы все больше интересуются украинскими активами - EY
12:27 27.04.2018 |
Иностранные инвесторы активно изучают материалы, приезжают на осмотры активов и встречи с владельцами, что свидетельствует о постепенном возобновлении интереса к украинским активам, показывают результаты 18-го исследования Ernst & Young Global (EY) Capital Confidence Barometer (CCB).
"Значит, стоит надеяться на возвращение иностранных инвесторов на рынок капитала Украины", - указывается в пресс-релизе по итогам исследования.
EY проводит исследование CCB дважды в год. В апрельском опросе приняли участие более 2,5 тыс. руководителей компаний из 43-х стран. Более половины респондентов (52%) поделились планами заключить сделки приобретения в следующем году. Количество топ-менеджеров, которые планируют заключить больше сделок в следующем году, увеличилось более чем в два раза (67% - в апреле 2018 года, 33% - в апреле 2017-го). По мнению аналитиков, это демонстрирует тенденции уверенности в экономическом и корпоративном секторе.
Согласно пресс-релизу EY, хотя мировой уровень активности заключения сделок слияния и поглощения уже превысил пиковый период, установленный перед финансовым кризисом в 2007 году, Украина пока отстает в плане инвестиционной активности. Однако показывает положительный тренд: иностранные инвесторы, которые до кризиса вложили деньги в украинский бизнес, впервые с 2014 года начинают конкурировать с местными компаниями за привлекательные активы.
Это произошло за счет того, что к украинским компаниям, которыми полностью владеют местные бизнесмены, с 2017 года присоединились украинские предприятия, принадлежащие иностранным инвесторам, поясняется в релизе.
"До сих пор в инвестиционных рейтингах как по количеству, так и по объемам сделок преобладают внутренние инвесторы. Местным компаниям проще разобраться в ситуации, они уже работают здесь, а значит, приняли во внимание все риски страны. Иностранцам сложнее принять решение о первой инвестиции", - указывают авторы исследования.
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