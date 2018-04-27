“Внутриватная” несовместимость. Почему пятая колонна Кремля не идет в ногу

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Предвыборный год - это всегда период для заключения публичных политических союзов и поиска приемлемых конфигураций как до официального старта избирательной гонки, так и во время кампании и сразу после нее. Особенно когда возможные участники таких объединений не имеют идеологических противоречий и ориентируются на общих покровителей. Однако никакими подвижками в отношении консолидации в Украине пророссийских сил до сих пор и не пахнет, а интрига с путинским кастингом на роль своего единого кандидата для украинских выборов-2019 явно затянулась. Более того, речь в данном случае скорее идет лишь об усилении центробежных тенденций, ведь основной осколок некогда могущественной Партии регионов - "Оппозиционный блок" - продолжает медленно, но уверенно распадаться на части.

Так, сначала из большой "матрешки" вылупилась партия "За жизнь" Евгения Мураева и Вадима Рабиновича, которая возвращаться назад не собирается, зато уже практически на равных конкурирует с "прародительницей", что временами вообще перерастает в откровенную вражду. Затем о планах создания самостоятельных проектов заявили практически одновременно Михаил Добкин и Вадим Новинский. Причем в таком строительстве соответственно "Христианских социалистов" и "Партия мира" оба рассчитывают на ресурсы Московского патриархата, так что линия конфликта между ними изначально предначертана. И это еще очередь не дошла до постоянно переносящегося из одного политического сезона в другой глобального развода двух сине-белых столпов - фирташевцев с ахметовцами.

Брожение сине-белого винегрета

Собственно говоря, партийный организм "Оппоблока" никогда не был по-настоящему единым. Ни для кого не секрет, что перед парламентскими перевыборами 2014 г. бывшие "регионалы", зарыв на время топор старой внутривидовой войны, вынужденно уселись на одном предвыборном насесте за неимением разумной тому альтернативы. Потому как по отдельности команды Фирташа-Левочкина-Бойко и Ахметова-Колесникова-Новинского попасть в нынешнюю Верховную Раду фактически не имели никаких шансов. Таким образом, тогда для обеих ключевых подпорок режима Януковича центральной задачей являлось просто сохраниться в постреволюционном украинском политикуме, и с ней они вполне успешно справились.

Впрочем, с тех пор новый псевдооппозиционный бренд потерял актуальность ввиду реального отсутствия монополии "оппоблоковцев" на саму оппозиционность. При этом ни с проблемой свежего ребрендинга и отсутствия новых идей для позиционирования, ни в плане внутрипартийной интеграции не было сделано ровным счетом ничего. Все совместные действия уже три с половиной года происходят преимущественно по инерции, а оба крыла продолжают сохранять свою полную автономию. В данном ключе наиболее символично наличие у парламентской фракции "Оппоблока" двух сопредседателей - Юрия Бойко, чью кандидатуру в президенты давно и весьма активно двигают фирташевцы, и Александра Вилкула, о выдвижении которого на президентских выборах-2019 ахметовцы пока только намекают.

Развестись чисто технически "донецкие" с "газовиками" могут достаточно быстро: у одних в замороженном состоянии даже осталась для этого Индустриальная партия, которую возглавлял Ростислав Шурма (сын нардепа-"оппоблоковца" Игоря Шурмы, нынешний гендиректор ахметовской "Запорожстали" и руководитель запорожской облорганизации "Оппоблока"), у других - Партия развития (до сих пор на ее незакрытом сайте партийными лидерами значатся нардепы-"оппоблоковцы" Юрий Мирошниченко и Сергей Ларин). Однако формализовать давно ожидаемое "сине-белое" расставание мешают два момента. Во-первых, это перманентное ожидание выборов - как реальных, так и умозрительных. В 2015 г. внутренние дрязги были отложены в сторону из-за местной избирательной кампании по всей стране, 2016-й и 2017-й прошли под аккомпанемент требований парламентских перевыборов, теперь же Украина входит в плановый предвыборный цикл.

А во‑вторых, между ахметовцами и фирташевцами - несколько человек из квоты Виктора Медведчука, де-факто играющих роль "золотой акции" внутри фракции. Стопроцентных медведчуковцев вообще-то всего четверо - Тарас Козак, Василий Нимченко, сохранивший свое членство во фракции Вадим Рабинович и уже вступивший в партию "жизнелюбов" Нестор Шуфрич. Плюс Медведчук, похоже, еще может рассчитывать на братьев Добкиных и Шурму как на своих бывших соратников по СДПУ(о). Поэтому без них команда Фирташа-Левочкина-Бойко точно не сможет сформировать свою самостоятельную депутатскую группу, требующую наличия как минимум 20 членов (по численности "Батьківщини" - наименьшей партийной фракции, созданной в ВР в результате предыдущих выборов). А группа Ахметова-Колесникова-Новинского если и сможет, то с очень большим скрипом.

Кто кому Рабинович

"Сегодня есть две политические партии, которые исповедуют такие же принципы, - "Оппозиционный блок" и партия "За жизнь". Это две политические силы, которые я поддерживаю, идеи и программы которых мне близки", - заявил в своем мартовском интервью для Би-Би-Си Медведчук, за чем также угадывалась позиция на сей счет его кума Путина. Тем самым лидер одиозного и откровенно непроходного "Украинского выбора" четко обозначил те политсилы, в чьих списках он может появиться на парламентских выборах-2019. Что как минимум означает три вещи: вопрос окончательной ставки еще не решен; Медведчук (читай Путин) готов к финальным торгам, ожидая наилучших встречных предложений; Кремль уже смирился с тем, что рассматривает две пророссийские партии отдельно друг от друга.

В принципе, Москва еще может надавить на "Оппоблок" и "За жизнь", дабы те объединились в едином порыве за торжество в Украине "русского мира". Но, судя по всему, делать этого не станет по одной-единственной причине - из-за опасений, что оба кремлевских сателлита банально задушат себя в "дружеских объятиях", и тогда в Киеве останется довольствоваться только уж слишком "токсичным" в глазах абсолютного большинства украинцев Медведчуком, к тому же с его совершенно нулевым рейтингом. А так уж пусть лучше Рабинович и Бойко слегка оттаптывают друг другу ноги в борьбе за "ватный" электорат, с обеих сторон повторяя, как мантру, что, мол, "от юго-востока должен быть один кандидат в президенты и одна партия", и сваливая вину за отсутствие единства на визави.

Но тут ситуацию нужно постоянно держать "на контроле", и с такой задачей приставленный к Рабиновичу медведчуковец Шуфрич в силу своей идиосинкразии к фирташевцам справиться совершенно не способен. В противном же случае, постоянно выливая ушаты обвинений не только на власть, но и в адрес дуэта Бойко-Левочкина, главный "жизнелюб" может, наконец, нарваться на отдачу такой "интеровской" силы, что перебить ее не смогут ни десятки телеканалов типа NewsOne, ни сотни программ "Кто кому Рабинович". Зато тогда вся страна быстро узнает о целом легионе скелетов в шкафу, начиная с истории отсидки Рабиновича в 1980-х и дружбы лидера "За жизнь" с российским криминалом в 1990-х, заканчивая современными скандальными выходками, на которые всегда был и остается так падок Вадим Зиновьевич. После чего рейтинги и самого Рабиновича, и его партии, скорее всего, войдут в крутое пике.

Идеологическая бесперспективность реваншизма

Сегодня у "ватников" есть один базовый сценарий: идти двумя колоннами. Первая - те же "оппоблоковцы", только под новой вывеской и под соусом объединения партий ахметовцев Новинского и Королевской и собственно "Оппоблока", который пока формально принадлежит фирташевцам. Вторая колонна - медведчуковцы во главе с Рабиновичем.

В свою очередь сейчас уже четко видно, что Мураев и Ко толкают партию Рабиновича в более радикальную часть электората и это грозит им не победой над "Оппоблоком", а скатыванием в довольно узкую нишу бывшей КПУ. Что касается собственно "оппоблоковцев", то они пробуют навязать игру в миротворцев и миролюбцев, которая может собрать куда больше бывшего сине-белого электората.

Но рассчитывать на возвращение во власть со старым путинским идеологическим набором вряд ли стоит - времена в стране уже далеко не те. А раз отсутствует реальная возможность для реванша, то нет у пророссийских сил и настоящего стимула к объединению. Вот и остается разве что устраивать между собой глобальное "ватное" соревнование, радуясь перетеканию в свою пользу процентов, находящихся в одном замкнутом сосуде.

Маркеры и границы украинского "ватничества"

Количество в Украине "ватников" и ареал их концентрации оцениваются по-разному, хотя суть самого понятия-неологизма уже практически общепринята. "Ватничество" - это поддержка путинских неоимперских идеологем "русского мира" различной степени тяжести, которые активно спускаются в массы посредством агрессивной кремлевской пропаганды.

Украинские социологи для определения пророссийскости среди нашего населения выработали четкие маркеры еще до так называемой "русской весны" 2014 г., когда началось российское вооруженное вторжение в украинские Крым и Донбасс. Просто теперь к вопросам о статусе русского языка и федерализации Украины добавилось отношение украинцев к нынешней российско-украинской войне и фейкам о "распятых мальчиках" и прочих "погибших снегирях".

Например, по данным проведенного в феврале 2018 г. соцопроса КМИС на тему противодействия российской пропаганде, 52% украинцев согласились с мнением, что военный конфликт на Донбассе начали Россия с сепаратистами, а вот 15% респондентов возложили вину за это на украинское правительство и олигархов (остальные не определились с ответом). Если же рассмотреть этот "ватный" каминг-аут в региональном разрезе, то выходит так, что винят в войне "киевскую хунту" 18% на востоке и 17% на юге страны.

Еще один жесткий вопрос-маркер в данном соцопросе - преследуются ли в Украине этнические русские и русскоязычные граждане? И вот так считают 9,6% опрошенных, или на востоке - 20,6%, а на юге - 11,4%. Собственно, в таких границах, как количественных, так и географических, можно обозначить в современной Украине "ядерный" пророссийский электорат, который еще долго будет цепляться руками, ногами и зубами за "великого Путина" и породивший его российский зомбоящик.