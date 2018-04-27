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КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме
08:41 27.04.2018 |
Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал судья-докладчик по данному делу Василий Лемак, передают Українські Новини.
Он сообщил, что 26 апреля на заседании его проект решения был поддержан всеми судьями КС.
"Речь даже не в конкретном законе, признанном неконституционным (закон о всеукраинском референдуме). Речь в череде юридических позиций КСУ, которые делают невозможным подобные (законы)", - отметил он.
Судья считает крайне важным данное решение КС.
Как сообщали Українські Новини, в марте 2016 года Конституционный Суд начал рассматривать конституционность закона о всеукраинском референдуме.
Представление 47 депутатов Верховной Рады по этому вопросу поступило в КС в декабре 2014 года.
В конституционном представлении депутаты просят КС признать неконституционным закон о всеукраинском референдуме, так как, по их мнению, парламент, принимая его 6 июля 2012 года, существенно превысил свои полномочия.
Также парламентарии уверены, что при принятии указанного закона были проигнорированы требования регламента Рады относительно рассмотрения законопроекта в профильных комитетах.
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