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Банкиры меняют прогнозы по доллару после сюрприза с курсом
23:55 26.04.2018 |
Опасения банкиров по подорожанию доллара не оправдались. Как не старались экспортеры задрать его курс, ничего у них не вышло: по итогам межбанковских торгов 26 апреля он откатился на 4,5 копейки, и закрепился к вечеру в рамках 26,20-26,22 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Максимальные котировки фиксировались на старте торгов утром - 26,25-26,27 грн/$. Но после этого вышли валютные продавцы и затарили межбанк долларом. Настолько хорошо, что даже остался небольшой излишек и его выкупал Нацбанк. Говорят, что регулятор совершал сделки в функционале Matching по единому курсу - 26,23 грн./$, приобрел, по приблизительным оценкам, $10 млн., о которых заявлял вчера.
Заметно подросли объемы торгов: со вчерашних $400,12 млн. до $453,02 млн.
Активизацию валютных продавцов объясняют завершением 27 апреля налогового периода, под который экспортерам требуется больше гривны, а также затягиваемыми выплатами возмещений по НДС со стороны Госказначейства. Многие компании придерживали валютную выручку до сегодняшнего дня, рассчитывая именно с выплат ГСУ уплатить налоги.
Ко всему прочему на торгах сказался сезонный фактор и предстоящие 4 выходных на майский праздник.
«Высокая активность рынка и курсовые тренды обусловлены стремлением участников максимально завершить финансовые расчеты накануне очередных затяжных выходных и уравновешиванием спроса ситуативными крупными продажами валюты», - рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из числа наиболее активных продавцов доллара сегодня выделяли Укрсоцбанк и УкрСиббанк, более-менее активно выдавали валюту еще Приватбанк с ПУМБом, но не в таких больших объемах, как обычно. К крупным покупателям СКВ относили Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Пиреус Банк и ProCredit Bank.
Валютное удешевление не ограничилось безналичными торгами, а передалось еще и банковским кассам.
«Наличный рынок опережает межбанк в укрепляющем гривну движении: утренние котировки 26,02-26,07 грн./$ были ниже вчерашних, а к середине дня они продолжили снижение до 26,00-26,05 грн./$», - уточнил Куринной.
После сегодняшних торгов казначеи перестали предвещать удорожание доллара. Завтра все будут стараться полностью закрыть сделки с партнерами, до конца рассчитаться с госбюджетом и еще пораньше с работы уйти. Потому основные сделки закроют быстро утром без серьезной раскачки и лишних проволочек.
Юрий Гриненко ждет старта безналичных торгов в рамках 26,20-26,22 грн./$, и допускает два варианта движения рынка - либо топтание рядом с этим диапазоном, либо укрепление гривны. Его коллеги настроены аналогичным образом.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,10-26,20 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
Кого завтра не ждут на межбанке - это иностранцев, затарившихся вчера у Минфина гривной (получивших крупную выплату по ОВГЗ). Казначеи считают, что они выйдут скупать доллар со следующей недели. Когда начнутся задвоенные продажи СКВ за выходные дни.
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